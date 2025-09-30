7年ぶり全面刷新！ トヨタ新型「RAV4」が話題に！ 全長4.6m級の「ちょうどいい」モデル！ スポーティな「高性能モデル」もある「6代目」に称賛の声

「次もRAV4」買い替え検討が加速

2025年5月21日、トヨタは新型「RAV4」を世界初公開し、2025年度内に発売すると発表しました。

SNSでは期待や関心の声が多く、話題の広がりを見せています。

新型RAV4まもなく発売！

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「RAV4」を画像で見る（54枚）

RAV4は1994年に初代モデルが登場したクロスオーバーSUV。6代目となる新型モデルは「Life is an Adventure」をテーマに掲げ、アウトドアから都市部まで、さまざまなライフスタイルに対応できるように設計されています。

ボディサイズは、全長4600mm×全幅1855mm×全高1680mm、ホイールベース2690mm（コアグレード）となっており、街乗りとアウトドアの両方に適したバランスの取れたサイズ感。

エクステリアは「ビッグフット」「リフトアップ」「ユーティリティ」の3要素を軸にデザインされ、大径タイヤや高い走破性、使い勝手の良い荷室空間を通じて、RAV4らしい力強さと実用性が表現されています。

インテリアでは、インストルメントパネルの高さを40mm下げることで視界が広がり、運転時の見通しが向上しました。荷室容量も従来の733リットルから749リットルへ拡大され、シートを倒した際の収納性も改善されています。

パワートレインは、プラグインハイブリッド（PHEV）とハイブリッド（HEV）の2種類を展開予定。PHEVには新世代ハイブリッドシステムが採用され、EV航続距離は95kmから150kmへと大幅に伸び、モーター出力も従来比より12％向上しています。

HEVも制御ユニットやトランスアクスルの改良により、加速時のレスポンスがより滑らかになりました。

グレードは「コア」「アドベンチャー」「GRスポーツ」の3種類を設定。都会的な印象からオフロード志向、走行性能重視まで幅広いニーズに応えます。

さらに、トヨタとして初めてソフトウェア開発基盤「アリーン」を採用し、安全装備や操作性の強化も図られています。

※ ※ ※

新型RAV4の発表に対し、ユーザーからは「かっこいい」「都市型デザインが好み」「アドベンチャーとGRが気になる」といった好意的な声が多数寄せられています。

また、「次もRAV4に乗りたい」「買い替えを検討中」といった意見も多く、根強いファン層の存在が改めて確認されています。

販売店からも、「これまでRAV4を所有してきたお客様からの期待は大きく、装備やデザインが大きく変わるため、買い替えを検討されている方からの問い合わせが増えています」との声が聞かれます。

今回のモデルは7年ぶりのフルモデルチェンジとなり、既存ユーザーを中心に注目が集まっています。 今後は価格や納期の詳細が明らかになるにつれ、受注動向や市場の反応がさらに加速していくことが予想されます。