【カルディ】大ブームの麻辣湯をお手軽に♪ギャル曽根もどハマりしたインスタント商品「本当に本格的」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【KALDI】カルディ9月のオススメ商品！爆買い18品！』という動画をアップ。動画では、コーヒー豆・輸入食品店『カルディコーヒーファーム』で購入したさまざまな食品を紹介・実食し、その感想などを話してくれました！今回は、その中で、ギャル曽根さんが絶賛したインスタント商品をピックアップ。

動画内で、ギャル曽根さんが「私が最近ハマってるやついいですか？」と切り出した商品がこちら！

■麻辣湯春雨

カルディコーヒーファーム / 麻辣湯春雨 5p 税込442円（公式サイトへ）

中国・四川省から世界中に広まった「麻辣湯」が、具材を容器に移してお湯を注ぐだけでお手軽に味わえる商品。

花椒、スターアニス、シナモンなどのスパイスを効かせ、ほどよい辛みと風味がクセになるという春雨入り麻辣湯スープです。

■本格的な味わいを絶賛！

ギャル曽根さんは「マジ本格的なの」「野菜とかはちょっと乾燥野菜だから物足りないけど」「麻辣湯食べたいなって時は、これに具材とか入れてもいい」と、自身で野菜を入れてアレンジしてもアリだとコメント。

また、「このスープが本当に本格的」と味を絶賛しつつ、「お湯で割るだけ。めっちゃ簡単でしょ」と調理の手軽さもポイントだと教えてくれました♪

その後、お湯を入れて少し時間をおいた商品を食べると、「あー美味しい！本格的」とお気に入りの様子で一言。

スタッフさんからも「めっちゃ美味しい！ちょっと辛いね」「香りがめっちゃ本格的」「麺もめっちゃ美味しい！」と絶賛の声が上がっていました。

