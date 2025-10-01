この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が公開した動画で、小林亮平氏が、金融庁から発表されたNISA制度の新たな改正要望について速報的に解説している。



動画で小林氏は、金融庁が2026年度の税制改正要望として検討しているNISAの変更点を3つ紹介。中でも特に注目すべきは、「新NISAのつみたて投資枠を18歳未満の未成年にも対象拡大」する、いわゆる“こどもNISA”の復活案だという。



「特に期待は18歳未満の未成年NISA（こどもNISA）」と語る小林氏。もし実現すれば、「0歳の子どもだと、元本120万の年利5%で65歳まで運用なら2,860万に増える」と具体的なシミュレーションを提示し、そのインパクトの大きさを強調した。長期運用が可能な子ども世代にとって、非課税期間が無期限である新NISAのメリットは絶大であり、「子どもこそ、非課税期間が無期限のメリットが最も活きる」と指摘している。



さらに、これまでiDeCoにしかなかった運用商品の入れ替え機能「スイッチング」がNISAにも導入される可能性にも言及。「元本＋利益まで可能なのか要確認」と冷静な視点を保ちつつも、ポートフォリオの柔軟な見直しが可能になる点に期待を寄せた。一方で、高齢者向けに検討されている「毎月分配型投信」の対象商品追加については、「手数料が高かったりタコ足配当の恐れもあるので、基本不要でOK」との見解を示した。



この改正案は最速で2027年から開始される可能性があるという。小林氏は「将来の年金も減る時代、これからは自助努力の資産形成が必須に」と述べ、今回の改正が幅広い世代の資産形成を後押しする重要な一歩になる可能性を示唆した。