昨年を超える55本目…球団記録も更新

【MLB】ドジャース 6ー1 マリナーズ（日本時間29日・シアトル）

ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦に「1番・指名打者」で出場。7回に自己最多を更新する55号ソロをバックスクリーン左へ叩き込んだ。マリナーズの地元放送局「ルートスポーツ・ノースウエスト」も、55本という数字を大興奮で伝えた。

7回に迎えた第4打席。左腕スパイアーとの対戦では、3球目のインハイに投じられた95.1マイル（約153キロ）のフォーシームを捉えると、打球は中堅方向へ。飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発で、昨年マークした自己、球団最多を上回る超える55本目となった。

マリナーズ戦を伝える「ルートスポーツ・ノースウエスト」のアーロン・ゴールドスミス氏は大谷の打球を見ながら「オオタニ、伸びている、フェンス際まで来て……入った!! 球団新記録の55号です」と実況。球団OBで解説を務めたライアン・ローランド＝スミス氏は「スパイアーは左打者に対してめっぽう強いですが、内角高めを狙った速球が真ん中にいってしまいました。彼は高めのストライクゾーンに投じられた速球にとても強いのです」と、左腕の失投を悔やんだ。

ゴールドスミス氏は「オオタニが記録するまで、シーズン50本塁打を記録したドジャースの選手はいませんでした。去年は54本、今年は55本を放ち、ドジャース球団記録を自ら更新しました。今日はドジャース史に残る何という日なんでしょう。カーショーの現役最後の先発。そして歴代最高の野球選手であるショウヘイ・オオタニが球団記録を打ち立てました」と、相手のスター2人の活躍を称えた。（Full-Count編集部）