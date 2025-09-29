iコクピットの次のステップ

プジョーは11月、『ポリゴン（Polygon）』と呼ばれる新しいコンセプトカーを公開する。ベストセラー車である208の次期型のベースとなるもので、四角い形状のステアリングホイールが搭載される見込みだ。

【画像】プジョーの人気モデルに斬新ステアリングホイール採用？【コンセプトモデルの予告画像と現行プジョー208を詳しく見る】 全12枚

このコンセプトカーはインテリアデザインに重点を置いており、長方形の『ハイパースクエア』ステアリングホイールの量産型に近いバージョンが採用されるようだ。この革新的なデザインは2023年のインセプション・コンセプトで初めて披露された。



次期208には長方形のハイパースクエア・ステアリングホイール（画像右上）が採用される可能性がある。

ハイパースクエアはステアバイワイヤ・システムを備えており、ステランティス傘下のモデルでは初めての採用となる。

プジョーのCEOであるアラン・ファヴェイ氏はハイパースクエアについて、「iコクピット（i-Cockpit）の次のステップ」だと述べている。iコクピットは、計器類より低い位置に設置された小型ステアリングホイールを特徴とするプジョー独自のインテリアデザインである。

ハイパースクエアは、次期208への導入を皮切りに、全モデルに展開される予定だ。ファヴェイ氏は「俊敏性」を追求した取り組みの一環だと説明し、将来のプジョー車に独特のドライビングフィールをもたらすと語った。

さらに、ポリゴン・コンセプトには21インチのフローティング・ディスプレイが搭載されるという。これは3008と同じ曲面インフォテインメント・ディスプレイである可能性が高く、コンセプトカーのインテリアが量産仕様に近いことを示唆している。

ポリゴンに関する詳細はほとんど明らかになっていないが、ファヴェイ氏は「デザイナーは非常に創造的なアイデアを数多く取り入れた」と述べており、コンセプトカーらしい大胆な外観になる可能性がある。

ポリゴンは、ステランティスの新型STLAスモール・プラットフォームを採用すると見られる。

このプラットフォームはハイブリッド車とEVの両方に対応しているが、兄弟ブランドであるオペル/ヴォグゾールのフロリアン・ヒュットルCEOは最近AUTOCARの取材に対し、次期コルサ（208の兄弟車）はEV専用車となることを明言。これにより、次期208も同様にEVのみになると予想される。

しかし、EV市場の不確実性を考慮すると、現行の内燃機関モデルも、新型と並行して生産が継続される可能性が高い。

これについてファヴェイ氏は明言を避けつつ、プジョーは「BEVに注力している」と同時に「マルチエネルギー戦略にも力を入れています」、「顧客がどのエネルギー源を使用するかを選択できるようにします」と述べた。

来年末の発売が見込まれる次期208は、スペインにあるステランティスのサラゴサ工場で生産される予定だ。