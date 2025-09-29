2004年に松井秀喜が記録した31本塁打を超える…7戦連続安打に

【MLB】カブス ー カージナルス（日本時間29日・シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手は28日（日本時間29日）、本拠地のカージナルス戦に「5番・右翼」で先発出場し、5回に4試合連発となる32号ソロを放った。直近4試合で5本目と、アーチを量産している。

プレーオフでの躍動へ、バットが止まらない。レギュラーシーズン最終戦となったカージナルス戦。両軍無得点の5回の第2打席で、キングが投じたカーブを引っ張って左翼席へ運んだ。打球初速99.1マイル（約159.49キロ）、飛距離379フィート（約115.52メートル）、角度24度の一発で、連続試合安打も7に伸ばした。

シーズン32発は松井秀喜が2004年に記録した31本を超え、大谷に次いで2位の記録。単一シーズンでは大谷が34本塁打を放った2022年に次いで日本人5番目の記録となった。

鈴木は38試合連続ノーアーチの期間があったものの、25日（同26日）のメッツ戦で2本塁打を放つと、これで4試合連発。カブスは30日（同10月1日）から始まるワイルドカードシリーズでパドレスとの対戦が決まっている。（Full-Count編集部）