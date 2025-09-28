SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¡¹ñºÝ±Ç²èº×¤ËÂ³¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¡È¤Û¤Ã¤½¤ê»Ñ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÉÔ°Â¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×ºÝÎ©¤ÄÂ¿Ë»¤Ö¤ê
¡¡9·î27ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÓË¸Æ!!¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à3»þ´ÖSP¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Î·ã¤ä¤»¤Ö¤ê¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¶á±Æ¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤¬ÍÆ°×¤Ë¤ï¤«¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´ÇÛ¤ÏÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¾¾Â¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â·ã¤ä¤»¤Ö¤ê¤¬ÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÈ¯Ã¼¤Ï¡¢9·î17Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ç¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£¶¦±é¼Ô¤Î¹âÈª½¼´õ¤µ¤ó¤äµÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡¢µÈ²¬½¨Î´¤µ¤ó¤é¤È»î¼Ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾¾Â¼¤µ¤ó¤ÏËË¤¬¤³¤±µ¤Ì£¤Ç¡¢ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃã¿§¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¤«¤Ê¤êÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¼ê¤â¹ü¤¬Éâ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡18Æü¤«¤é³«Ëë¤·¤¿¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥·¥Í¥ÞÉôÌç¡×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Î¤¿¤á¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¾¾Â¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¶»¸µ¤¬¶õ¤¤¤¿¾å²¼¹õ¿§¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡¢È±¤ò¤¢¤²¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¡¢Á°Æü¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ç¤ÎÁé¤»¤¿»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¡Ù¤Ç¤Î½Ð±é¤Ç¤â¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é·ò¹¯¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓºê¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µÌîÎÉÇ¤ò¾ùÅÏ²ñ¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤¤¦VTR¤ò¾Ð´é¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¾¾Â¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¤¬¤é¤â·ò¹¯Åª¤À¤Ã¤¿ËË¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ã´³¤³¤±¤Æ¸«¤¨¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢
¡Ô¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¤ÎËÌÅÍ¤µ¤ó¡¢Áé¤»¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡ÔËÌÅÍ¤¯¤óÁé¤»¤Æ¤¤Æ¤ë¤Ê¡¼¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ°Êª±à¤µ¤é¤ËÁé¤»¤Æ¤ë¡Ä¡ª¡Õ
¡ÔËÌÅÍÁé¤»¤Æ¤ë¡Ä¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤Í¡Õ
¡¡¤È¡¢Èà¤òµ¤¸¯¤¦À¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇÐÍ¥¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÈà¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö10·î¸ø³«¤Î¼ç±éºî¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¡Ù¤ÎÈÖÀë¥é¥Ã¥·¥å¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤ä²»³ÚÈÖÁÈ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»¨»ï¼èºà¤ÈÂ¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´§ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ë¥È¡¼¥¯¤¹¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈMCÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£29Æü¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¾ðÇ®¥Ê¥¤¥È¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤ÈMC½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¿ï°ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¤Î»Å»öÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Î°Õ¿ÞÅª¤ÊÂÎ½Å´ÉÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¿©»öÀ©¸Â¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¤·¡¢Îø°¦·Ï¤ÎÌòºî¤ê¤«¤Ê¤¢¡©¡Õ
¡ÔË»¤·¤¯¤Æ¤«¤Ê¡©Ìò¤«¤Ê¡©¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿²±Â¬¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏÊâ¤ò¸Ç¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö·ò¹¯Âè°ì¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£