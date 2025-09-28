この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで日テレ系ドラマの考察動画を多数手がけるトケル氏が、『【良いこと悪いこと】放送前ドラマ考察 主題歌 ポルノグラフィティ 「アゲハ蝶」から犯人をあぶり出す！伏線回収 結末最終回予想』と題した動画を公開した。今回トケル氏は、話題の新ドラマ『良いこと悪いこと』について、主題歌に2001年発表のポルノグラフィティ「アゲハ蝶」が起用されたことの真意や、その歌詞が物語とどうリンクするかを徹底的に推察した。



トケル氏は「24年前の曲を主題歌に起用することに意味がある」と主張し、その背景を深堀り。「この曲が真犯人や事件の動機につながっていることを想像させる」「アゲハチョウの歌詞から真犯人がわかるのではないか」と、ドラマ独自の謎や伏線に『アゲハ蝶』が大きく関与している可能性に言及した。また、「叶わぬ恋の相手を表す部分がヒロイン・猿橋園子のことでは」「『愛されたいと願ってしまった』という歌詞が複雑な犯人の心情を表しているに違いない」と一部歌詞を具体的に引用し、独自の解釈を展開した。



また本作のストーリー展開について、同窓会をきっかけに再会した同級生たちの輪に生じる連続殺人事件や、タイムカプセルから発覚する塗りつぶされた卒業アルバムの謎を細かく解説。「顔が塗りつぶされている6人に共通する過去の出来事が事件の鍵で、ヒロインがその因縁の中心にいるかもしれない」とトケル氏。「犯人の動機は歪んだ愛情や承認欲求なのでは？」「事件の結末は登場人物の誰かが自ら選ぶことで幕を閉じるのかもしれない」と、多角的な視点で考察を披露した。



動画終盤では「いろいろ想像できてしまうが、今は完全な妄想と受け止めてほしい」とし、視聴者にコメントで意見を募った。最後に「ここまでご覧の方はいいねボタン、チャンネル登録を」と呼びかけ、他ドラマ考察動画や今後のライブ配信への参加を勧めて締めくくった。