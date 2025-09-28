この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「LUUPのマーケティング戦略に学ぶ！成功のポイントと今後の展望」では、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、シェア型電動キックボード「LUUP」の急成長の理由について語った。



有馬氏はまず、「LUUPってどんなものか知らない方もいると思う」とし、サービスが関東や都心部、横浜を中心に展開されている現状に触れた。電動キックボード市場が拡大している背景には、「法規制の緩和」や「環境意識の高まり」、さらには「ガソリン価格の上昇」といった社会全体の動きがあるという。また、「都市部の交通渋滞の深刻化」や雨の日などのタクシーの捕まりづらさもLUUP普及の追い風になっていると解説し、「雨の日は（タクシー）使えないし、夜は捕まらないことも多い」と自らの実体験も交えて現状を説明した。



そんな中、「自転車やバイクでは通れない道でもスムーズに通行できる」点がLUUPの強みだと指摘。有馬氏自身もミーティングの移動にタクシーではなくLUUPを選択したエピソードを紹介。「利用者がそのまま広告等になってくれるモデルが流行る」と述べ、街で若者だけでなくビジネスマンや中高年もLUUPを活用している姿を目にし、「何このLUUP？ってなる」とリアルな普及の瞬間を振り返った。



マーケティングの観点では、「利用ユーザーをどう広告等にしていくか」「顧客が顧客を連れてくる仕組みが重要」と強調。特に「顧客の声っていうのもやっぱり一番強い」とし、インターネット時代において「生の声で商品の信頼性を担保する」ことの重要性を指摘。「今後もこのユーザーを主役にした拡散モデルの研究を続けたい」と今後の展望を語って、動画を締めくくった。