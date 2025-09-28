この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「LUUPのマーケティング戦略に学ぶ！成功のポイントと今後の展望」では、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、シェア型電動キックボード「LUUP」の急成長の理由について語った。

有馬氏はまず、「LUUPってどんなものか知らない方もいると思う」とし、サービスが関東や都心部、横浜を中心に展開されている現状に触れた。電動キックボード市場が拡大している背景には、「法規制の緩和」や「環境意識の高まり」、さらには「ガソリン価格の上昇」といった社会全体の動きがあるという。また、「都市部の交通渋滞の深刻化」や雨の日などのタクシーの捕まりづらさもLUUP普及の追い風になっていると解説し、「雨の日は（タクシー）使えないし、夜は捕まらないことも多い」と自らの実体験も交えて現状を説明した。

そんな中、「自転車やバイクでは通れない道でもスムーズに通行できる」点がLUUPの強みだと指摘。有馬氏自身もミーティングの移動にタクシーではなくLUUPを選択したエピソードを紹介。「利用者がそのまま広告等になってくれるモデルが流行る」と述べ、街で若者だけでなくビジネスマンや中高年もLUUPを活用している姿を目にし、「何このLUUP？ってなる」とリアルな普及の瞬間を振り返った。

マーケティングの観点では、「利用ユーザーをどう広告等にしていくか」「顧客が顧客を連れてくる仕組みが重要」と強調。特に「顧客の声っていうのもやっぱり一番強い」とし、インターネット時代において「生の声で商品の信頼性を担保する」ことの重要性を指摘。「今後もこのユーザーを主役にした拡散モデルの研究を続けたい」と今後の展望を語って、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:06

広告よりも影響力大！LUUPの広がり方を実体験で解説
02:54

ユーザーが顧客を呼ぶ時代！口コミのチカラとマーケティングの未来
01:52

利用者がそのまま広告塔!? LUUP急成長のマーケ施策

関連記事

デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏　【永久保存】支援実績1800社以上の広告代理店がリスティング広告で大切な3つの考えを大公開します。

デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏　【永久保存】支援実績1800社以上の広告代理店がリスティング広告で大切な3つの考えを大公開します。

 デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が伝授！リスト取りしてる経営者必見！売上が上がるリサーチ術3選

デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が伝授！リスト取りしてる経営者必見！売上が上がるリサーチ術3選

 デジタルマーケティング会社の有馬由華氏 【Felo vs 検索AI】マーケティングの観点から回答比較

デジタルマーケティング会社の有馬由華氏 【Felo vs 検索AI】マーケティングの観点から回答比較
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

Webマーケティングのリアルをお届け!デジアス君チャンネル_icon

Webマーケティングのリアルをお届け!デジアス君チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 2.81万人 257 本の動画
ありゆか(有馬由華)成長できる環境とWEBの楽しさに惹かれ、2018年にデジタルアスリート株式会社に入社1年後にFB広告メインの運用チームの課長を努め、現在は運用代行をメインとした約63名のメンバーを束ねるデジマ部署の本部長代理「現状維持は衰退」ということをモットーに、クライアントによりよい価値を提供いたします
youtube.com/channel/UC6DqUb5XSRqmq8X0YCv8Haw YouTube