¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡ÖÀ¸°Õµ¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¼ã¼ê»þÂå¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡20¡¢30Âå¤Î¼ã¼ê¤Îº¢¡¢½Ð±éºî¤ò¡ÖÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¹ÔÆ°¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÀ¸°Õµ¤¤Ê·ë²Ì¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎºîÉÊÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÂæËÜ¤Þ¤Ç½ñ¤´¹¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡×ÌÀ¤«¤·¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¾å±ÇÃæ¤Î±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤ÇµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿¼«¿È¡£ºî¤ê¼ê¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤·¼«Ê¬¤Î´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç½Ð±é¼Ô¤¬¥»¥ê¥Õ¤òÊÑ¤¨¤¿¤é¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£