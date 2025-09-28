基本の『いなり寿司』の作り方。じゅわ〜と味がしみ込む黄金比レシピ／だし不要で簡単
口に入れた瞬間、お揚げからジュワ〜っと煮汁があふれ出し、ほろほろとほどける酢めしとからみ合ういなりずし。まさに至福のおいしさです。
酢めしは具なし、油揚げの煮汁はだしいらずのシンプルレシピ。油揚げ全体に煮汁をしっかりいきわたらせること、酢めしをふんわりと詰めることがポイントです。
『いなりずし』のレシピ
材料（8個分）
炊きたてのご飯…… 1合分（約330ɡ）
油揚げ ……4枚
白いりごま……小さじ2
〈A〉
砂糖 …… 大さじ3
しょうゆ …… 大さじ2
酒 ……大さじ1
みりん…大さじ1
水 ……1/2カップ
〈B〉
砂糖 …… 大さじ1
酢（あれば米酢）……大さじ2
塩 …… 小さじ1/4
好みでしょうがの甘酢漬け ……適宜
作り方
油揚げはまな板に縦長に置き、菜箸1本を横にのせる。両手で押さえながら前後にころがし、開きやすくする。横半分に切り、切り口から袋状に開く。
鍋にたっぷりの湯を沸かして油揚げを入れ、木べらで押さえながら、1分ほどゆでる。ボールに水をはり、油揚げを入れて水を含ませ、かるくもみ洗いをする。水けを絞ってボールの水を替え、もう一度同様にする。油揚げの形を整えて重ね、両手ではさんで水けを絞る。POINT
しっかりと油抜きをすることで、味のしみ込みがよくなります。
鍋にAを入れて混ぜ、中火にかける。煮立ったら（2）を全体に広げながら入れ、煮汁を全体にいきわたらせる。落としぶた※をして弱火にし、煮汁がほとんどなくなるまで15分ほど煮る。火からおろして粗熱を取る。
※オーブン用シートを鍋の口径よりもひとまわり小さめの円形に切り、中央に直径2cmくらいの穴をあけたもの。
鍋を回したり、油揚げをそっと返しながら煮汁を全体にいきわたらせて。
Bはよく混ぜて溶かす。大きめのボールにご飯を入れてBを回しかけ、しゃもじでご飯を切るように手早く混ぜる。酢が全体になじんだらごまを加え、うちわであおぎながら、水分がとんでご飯粒につやが出るまで切るように混ぜる。
（3）の油揚げを1切れずつかるく握って汁けを絞り（絞った煮汁は小さめの容器に入れる）、酢めしを入れやすいように切り口を外側に折り返す。手のひらを絞った煮汁で湿らせながら、（4）の酢めし1/8量（約40ɡ）をとってかるく丸め、油揚げに詰める。油揚げの切り口を手前、奥の順に内側に折り込み、上下を返して形を整える。残りも同様にして器に盛り、好みでしょうがの甘酢漬けを添える。POINT
酢めしはざっとまとめる程度にして詰め、ほろりとした口当たりを大切に。
お揚げの煮汁と酢めしの黄金比をマスターすれば、いつでも気軽にいなりずしを作れるように。食べたいときに、手作りならではのおいしさをぜひ味わって。