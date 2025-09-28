基本の『いなり寿司』の作り方。じゅわ〜と味がしみ込む黄金比レシピ／だし不要で簡単

口に入れた瞬間、お揚げからジュワ〜っと煮汁があふれ出し、ほろほろとほどける酢めしとからみ合ういなりずし。まさに至福のおいしさです。

酢めしは具なし、油揚げの煮汁はだしいらずのシンプルレシピ。油揚げ全体に煮汁をしっかりいきわたらせること、酢めしをふんわりと詰めることがポイントです。

『いなりずし』のレシピ

材料（8個分）

炊きたてのご飯…… 1合分（約330ɡ）

油揚げ ……4枚

白いりごま……小さじ2

〈A〉

砂糖 …… 大さじ3

しょうゆ …… 大さじ2

酒 ……大さじ1

みりん…大さじ1

水 ……1/2カップ

〈B〉

砂糖 …… 大さじ1

酢（あれば米酢）……大さじ2

塩 …… 小さじ1/4

好みでしょうがの甘酢漬け ……適宜

作り方

（1）油揚げを袋状に開く 油揚げはまな板に縦長に置き、菜箸1本を横にのせる。両手で押さえながら前後にころがし、開きやすくする。横半分に切り、切り口から袋状に開く。

（2）油揚げを油抜きする 鍋にたっぷりの湯を沸かして油揚げを入れ、木べらで押さえながら、1分ほどゆでる。ボールに水をはり、油揚げを入れて水を含ませ、かるくもみ洗いをする。水けを絞ってボールの水を替え、もう一度同様にする。油揚げの形を整えて重ね、両手ではさんで水けを絞る。POINT しっかりと油抜きをすることで、味のしみ込みがよくなります。

（3）油揚げを煮る 鍋にAを入れて混ぜ、中火にかける。煮立ったら（2）を全体に広げながら入れ、煮汁を全体にいきわたらせる。落としぶた※をして弱火にし、煮汁がほとんどなくなるまで15分ほど煮る。火からおろして粗熱を取る。

※オーブン用シートを鍋の口径よりもひとまわり小さめの円形に切り、中央に直径2cmくらいの穴をあけたもの。 POINT POINT 鍋を回したり、油揚げをそっと返しながら煮汁を全体にいきわたらせて。

（4）酢めしを作る Bはよく混ぜて溶かす。大きめのボールにご飯を入れてBを回しかけ、しゃもじでご飯を切るように手早く混ぜる。酢が全体になじんだらごまを加え、うちわであおぎながら、水分がとんでご飯粒につやが出るまで切るように混ぜる。

（5）油揚げに酢めしを詰める （3）の油揚げを1切れずつかるく握って汁けを絞り（絞った煮汁は小さめの容器に入れる）、酢めしを入れやすいように切り口を外側に折り返す。手のひらを絞った煮汁で湿らせながら、（4）の酢めし1/8量（約40ɡ）をとってかるく丸め、油揚げに詰める。油揚げの切り口を手前、奥の順に内側に折り込み、上下を返して形を整える。残りも同様にして器に盛り、好みでしょうがの甘酢漬けを添える。 POINT POINT 酢めしはざっとまとめる程度にして詰め、ほろりとした口当たりを大切に。

お揚げの煮汁と酢めしの黄金比をマスターすれば、いつでも気軽にいなりずしを作れるように。食べたいときに、手作りならではのおいしさをぜひ味わって。

（『オレンジページ』2025年9月17日号より）