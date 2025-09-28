¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÆ°¤¯¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯ / ºù¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢DisplayPort¤òDVI¥³¥Í¥¯¥¿¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥¿¡ÖAD-DPDVA02¡×¤È¡¢Mini DisplayPort¤òDVI¥Ý¡¼¥È¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥¢¥À¥×¥¿¡ÖAD-MDPDVA02¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¥Î¥¤¥º¤òËÉ¤®¡¢°ÂÄê¤·¤¿±ÇÁü¿®¹æ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥±¡¼¥Ö¥ëÄ¹¤¬20cm¤È¤Ê¤ê¡¢µìÀ½ÉÊ¤è¤ê¼è¤ê²ó¤·¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥â¡¼¥É¡ÊDual-ModeÈóÂÐ±þ¡Ë¤ÎDisplayPort½ÐÎÏ¤Ç¤â¡¢DVI¿®¹æ¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¢¥À¥×¥¿¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¤À¡£
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï¡¢2025Ç¯9·î26Æü¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¤òÁ´ÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Éºù¡É¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éËüÇî¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿Í¡¹¤ËÆü¾ï»È¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¡¢¡Ö¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¡¢Â¸ºß´¶¤¢¤ë¡ÖÎ©ÂÎ¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡£
¢£Êú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤Åß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡ª¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡Öµí¤¹¤¾ÆÊÛÅö¡×
»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö»ö¶È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÎÅß¤Î¿Íµ¤No.1¥á¥Ë¥å¡¼¡Öµí¤¹¤¾ÆÊÛÅö¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ªºù¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¢£¼è¤Ã¼ê¤¬¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÈþ¤·¤¯À°¤¦¡ª¾®Êª¤«¤éA4¤Þ¤Ç¼ý¤Þ¤ë3ÃÊ¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÁ°ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç´ù²¼¤Ë¥¹¥Ã¥¥êÀßÃÖ¤Ç¤¡¢A4¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤éÊ¸¶ñ¤ä¾®Êª¤Þ¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯À°Íý¤Ç¤¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡¢´è¾æ¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥Ç¥¹¥¯¥ï¥´¥ó¤Î¡Ö100-SNW028¡ÊÉý39cm¡Ë¡×¤È¡Ö100-SNW029¡ÊÉý30cm¡Ë¡×¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¼è¤Ã¼ê¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÁ°ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¼Â¸½¡£¤É¤ó¤Ê¥Ç¥¹¥¯¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤â¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¼ÙËâ¤»¤º¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡£¥Þ¥Ã¥È¤Ê¿§Ì£¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¹âµé´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡£
¢£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¿¥¤¥×¤ÎDisplayPort-DVIÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿
¢£ÇÛÀþ¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤É¤³¤Ç¤âÅÅÆ°¾º¹ß¡ª¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÆ°¤¯¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¶îÆ°¤¹¤ëÅÅÆ°¾º¹ß¥Ç¥¹¥¯¡Ö100-ERD050W¡×¡Ö100-ERD051W¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤¿¡£ÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ëÉÔÍ×¤Ç¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¡¢¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Ë¤â²÷Å¬¤ËÀßÃÖ²ÄÇ½¡£¥ê¥Ó¥ó¥°³Ø½¬¤ä¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ËºÇÅ¬¤Ê¿·¤·¤¤¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î°ÌÃÖ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤À¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°¤Ë¤è¤êÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÊÒ¶ù¤Þ¤Ç½ÀÆð¤ËÀßÃÖ²ÄÇ½¡£²ÈÂ²¤Ç¤Î¶¦ÍÍøÍÑ¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£
¢£Êú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤Åß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡ª¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡Öµí¤¹¤¾ÆÊÛÅö¡×
»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö»ö¶È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÎÅß¤Î¿Íµ¤No.1¥á¥Ë¥å¡¼¡Öµí¤¹¤¾ÆÊÛÅö¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¢£¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡ªºù¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
¢£¼è¤Ã¼ê¤¬¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÈþ¤·¤¯À°¤¦¡ª¾®Êª¤«¤éA4¤Þ¤Ç¼ý¤Þ¤ë3ÃÊ¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È
¢£¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¿¥¤¥×¤ÎDisplayPort-DVIÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿
¢£ÇÛÀþ¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤É¤³¤Ç¤âÅÅÆ°¾º¹ß¡ª¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÆ°¤¯¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¹¥¯
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¶îÆ°¤¹¤ëÅÅÆ°¾º¹ß¥Ç¥¹¥¯¡Ö100-ERD050W¡×¡Ö100-ERD051W¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¤¿¡£ÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ëÉÔÍ×¤Ç¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¡¢¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Ë¤â²÷Å¬¤ËÀßÃÖ²ÄÇ½¡£¥ê¥Ó¥ó¥°³Ø½¬¤ä¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ËºÇÅ¬¤Ê¿·¤·¤¤¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î°ÌÃÖ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤À¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°¤Ë¤è¤êÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¿²¼¼¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÊÒ¶ù¤Þ¤Ç½ÀÆð¤ËÀßÃÖ²ÄÇ½¡£²ÈÂ²¤Ç¤Î¶¦ÍÍøÍÑ¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»È¤¤Ê¬¤±¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£
