ÀéÍÕ¤Ë¸½¤ì¤¿¡È¿·»²¼Ô¡É¡Ö¤Þ¤¿½Ð¤¿¤¤¡×¡¡Ä¶·ãÀï¶è¤Ç3Ç¯Ï¢Â³·è¾¡¡ÄÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤ë¥á¥½¥Ã¥É
ÆüÂÎÂçÇð¤¬·ãÀï¶èÀéÍÕ¤ÇÁª¼ê¸¢½é½Ð¾ì
¡¡¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Á´¹ñ¶þ»Ø¤Î·ãÀï¶è¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÀéÍÕ¸©¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Â¸ºß¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¯¹ë¤Î»ÔÎ©Á¥¶¶¤äÎ®·ÐÂçÇð¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢µÞÂ®¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÆüÂÎÂçÇð¤À¡£2015Ç¯¤ËJ¥ê¡¼¥°¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÈÁê¸ß»Ù±ç·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¡¢½é¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÏU-18¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÅì2Éô¤Ë¾º³Ê¡£¥×¥íÁª¼ê¤âÇÚ½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ïº¬°ú¸¬²ð´ÆÆÄ¤À¡£Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤é¤Î»ØÆ³¼ÔÇÉ¸¯¶ÈÌ³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2019Ç¯¤ËÆ±¹»¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡¢2021Ç¯¤«¤é´ÆÆÄ¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á¾®¼¼¸ù¡¿Á´3²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡2022Ç¯11·î12Æü¤ÏÆüÂÎÂçÇð¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÇ°¤¹¤Ù¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¶¯¹ë¤Ò¤·¤á¤¯ÀéÍÕ¸©Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÁª¼ê¸¢½é½Ð¾ì¡É¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¤Î¤À¤«¤é¡£Åö»þ¡¢´ÆÆÄ½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿º¬°ú¸¬²ð¤ÏËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¡¢ÆüÂÎÂçÇð¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÈá´ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤Î´î¤Ó¤ä´¶Æ°¤Ïº£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¿·»²¼Ô¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÞ¤ò¸«¤¿¤È¤¡¢ËÜÅö¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2022Ç¯11·î12Æü¤ÏÅÚÍËÆü¤À¤Ã¤¿¡£¸©·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î±þ±çÃÄ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£Âè101²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢ËÜÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Âç°ìÈÖ¤À¡£ÂÐ¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡È¾ïÏ¢¡É¤Î»ÔÎ©Á¥¶¶¡£Æ±Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Î¸©·è¾¡¤Ç¤âÁê¤Þ¤ß¤¨¡¢2-3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÆüÂÎÂçÇð¤ÏÀã¿«¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ò0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¸åÈ¾¤Ë¥ª¥¦¥¤¥¨¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¤È¸ÅÃ«É¢²ð¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢2-0¤ÇÆñÅ¨¤Ë²÷¾¡¡£ÆüÂÎÂçÇð¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤¬¡¢¤³¤³¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¤ÏÂ´¶È¸å¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥×¥í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¸½ºß¤ÏFC´ôÉì¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤À¡£¤½¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤¿¸ÅÃ«¤Ï´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°Àï1Éô¤ËÂ°¤¹¤ëÅìµþ¹ñºÝÂç¤Î3Ç¯À¸¤È¤Ê¤ê¡¢¹¶·â¿Ø¤Î¤«¤Ê¤á¤È¤·¤Æ¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ËÎ×¤àU-22ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡É¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ³Æ®Ãæ¤À¡£
¡¡ÆüÂÎÂçÇð¤Ï¡¢½é¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£¡ÈÌ´¤Î¹ñÎ©¡É¤Ë°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Â¤êÂ¿¤4»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¸¢¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡È¤Þ¤¿½Ð¤¿¤¤Âç²ñ¡É¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀµ·î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹â¹»Áª¼ê¸¢¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Î¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼è¤ê¾å¤²Êý¤äÃíÌÜÅÙ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»É·ã¤µ¤ì¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¡ÊÆüÂÎÂçÇð¤Î¡ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÀéÍÕ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
3Ç¯Ï¢Â³¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¡ÄÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÇð¥á¥½¥Ã¥É¡É
¡¡Âè101²óÂç²ñ°Ê¹ß¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤Ï¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤Ï°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï2022Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢Áª¼ê¸¢Í½Áª¤Î¸©·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£°ìºòÇ¯¤Ï»ÔÎ©Á¥¶¶¤Ë¡¢ºòÇ¯¤ÏÎ®·ÐÂçÇð¤ËÇÔ¤ì¡¢ËÜÂç²ñ¤Ø¤ÎÆ»¤òÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º¬°ú´ÆÆÄ¤Ï³Î¤«¤Ê¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤Î»ÔÎ©Á¥¶¶¤ÈÎ®·ÐÂçÇð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È¬ÀéÂå¡¢½¬»ÖÌî¡¢ÀìÂç¾¾¸Í¡¢Ãæ±û³Ø±¡¤Ê¤É¡¢¸Å¹ë¤ä¿·¶½ÀªÎÏ¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¹ç¤¦ÀéÍÕ¸©¤Î¤Ê¤«¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤ä¤Ï¤êÆÃÉ®¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÆüÂÎÂçÇð¤Ë²á¿®¤äËý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¡¤Á¤¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡·ãÀï¶è¡¦ÀéÍÕ¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹ÆüÂÎÂçÇð¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë33Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤éU-18¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÅì2Éô¤Ë¾º³Ê¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î»þÅÀ¤Ç3°Ì¤È¡¢¡È¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹¥°ÌÃÖ¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ìö¿Ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡¢³Ø¹»Â¦¤Î¼ê¸ü¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Î»ØÆ³¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£2015Ç¯¤ËÁê¸ß»Ù±ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÇÉ¸¯»ö¶È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÆüÂÎÂçÇð¤Î1Ç¯À¸¥Á¡¼¥à¤ÈÃ´Åö¥³¡¼¥Á¤¬Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¦¥á¥½¥Ã¥É¡É¤ÎÆ³Æþ¤¬¡¢³Î¤«¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¸Ä¡¹¤ÎÆÃÄ§¤ä¶¯¤ß¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂ¿¾¯¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¹¶¼é¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¥²¡¼¥à¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤É¡¢ÌÜ»Ø¤¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î´ðËÜ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÈÆüÂÎÂçÇð¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢¼ç¼´¤Î3Ç¯À¸¤¬Â´¶È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àºî¤ê¤¬Æñ¤·¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í¤½¤³¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1Ç¯´Ö¤À¤±¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»Ö¸þ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡ÖÀéÍÕ¤Ë¤Ï»ÔÎ©Á¥¶¶¤äÎ®·ÐÂçÇð¤Î¤Û¤«¤ËÆüÂÎÂçÇð¤â¤¤¤ë¤¾¡¢¤È¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤ò¤â¤Ã¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¶¯²½¤òÂ÷¤µ¤ì¤ëº¬°ú´ÆÆÄ¤Ï¡¢¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾®¼¼ ¸ù / Isao Komuro¡Ë