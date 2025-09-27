この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「【永久保存】支援実績1800社以上の広告代理店がリスティング広告で大切な3つの考えを大公開します。プレゼントも有り!!!」と題した動画にて、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、自身の見解を交えてリスティング広告について詳しく解説した。



動画冒頭、有馬氏は「最近はSNS広告が目立ちがちだが、リスティング広告こそ高い見込み客を集める有効な手段」と強調。経営者視点で「検索広告は費用対効果が高いが、競合も密集する5%の市場で勝ち抜くには正しいポイントを押さえる必要がある」と語った。



有馬氏が特に重要視するのは "キーワード選び・広告文設計・サイト設計" の三本柱。「この3つは現代の検索広告に欠かせない基本。誰に、何を、どのように届けるか、根本的な設計力が問われる」と指摘する。



キーワード選定については、「SEO対策と検索広告は考え方が全く違う。クリックごとに費用が発生する検索広告で効果を出すには、純度の高いキーワードに的確にピンポイントで投下しないとコスパが合わなくなる」と説明。「Buyクエリ・Doクエリなど『今すぐ客』に向いたキーワードに絞る重要性」を強調した。



広告文設計での落とし穴についても「クリック率やCPAだけで判断せず“自社が本当にターゲットにしたいニーズへのピンポイントな答え”になっているかを吟味し続けるべき」と指摘。さらに「CPA主義で運用を徹底的に絞るだけでは時代遅れ。多様な訴求・テストを繰り返し、常に新たなニーズを掘り起こすことが今のトレンド」とアドバイスした。



特に反響を呼んだのは「LP（ランディングページ）一辺倒は時代遅れ。本当に良い成果を出すには“巡回型のサイト設計”が不可欠」という独自の見解だ。ユーザー心理の変化に触れ、「検索広告で訪れた人は疑う視点や比較検討が前提。情報網羅性や他商材との比較情報など、ユーザーの検索意図に沿ったサイト構成をしてこそ信頼され、CVRも上がる」と持論を展開。



加えて、有馬氏は「記事やコンテンツを活用した“動的検索広告”や、あえて売りに直結しない情報収集キーワードにも広告を投下し、そこからの成約も取り込む時代に来ている」と明かす。「今の広告運用は『従来のBuyキーワード1本勝負』では先細りになる。Knowクエリなど情報収集層にもリーチし、巡回型のサイトで信頼感を与え、幅広い成約導線づくりを心がけてほしい」と熱弁した。



最後は「キーワード選定・広告文・サイト設計の三位一体運用を常に見直し、サイト設計を時代に合わせてアップデートしないと、検索広告では勝てない」と経営者にも現場担当にも再考を促し、動画は締めくくられた。初心者から中上級者まで、多くの学びに溢れた内容となっている。