日本テレビ系「復活！行列のできる法律相談所２時間ＳＰ」が２６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。

爆笑問題・太田光の妻で芸能事務所・タイタンの太田光代社長が出演し、夫婦関係や離婚の可能性を相談した。

結婚生活３５年。周囲からは仲むつまじく見えるが、光代社長は「私の中では、もう無理だっていう…。精神的苦痛を３５年間与え続けられてきた。合算するといくらぐらい取れるんですか？」とガチトーンで離婚を相談した。

光代社長は最初に太田の金銭感覚への不満を告白。「彼、カードで買い物を買ってるんで。カードの明細を確認するんですけど、ちょっとよく分からないお店の名前があって…」と回想。太田が超高級なお線香１束１００万円のものを２束も購入していたことを明かした。

つづけて光代社長は、誕生日に明らかに安いネックレスを太田からプレゼントされたといい、ネックレスの明細を確認すると１００万円。後日、鑑定してみたら３０００円の品だったと明かした。

さんまは「これは太田かわいそう。太田は１００万だと思って、おしゃれだと思って買ってる」とフォローしたが光代社長は「（金銭感覚が）おかしい」と苦い顔をした。

光代社長は、さらに、夫妻で旅行計画を立てたにもかかわらず、その都度、太田が理由をつけて当日にドタキャンすることにも怒りをにじませ、離婚意思を改めて訴えた。

離婚相談について、弁護士軍団の見解は全員一致で「離婚できない」。森詩絵里弁護士は「どちらかが離婚したくないと言ったら離婚はできません。なぜかというとＶＴＲを見ていて、２人で旅行に出かけようとしたり、誕生日プレゼントを買ってあげたりと、まだまだ仲いいですよね。なので、婚姻関係が破綻していると見なされないので、裁判離婚は難しい」と説明。「性格の不一致が理由で、離婚したい場合には別居期間を踏まえる必要があります」と話した。

光代社長は「もう、全然、ずっと前に離婚する用にマンションあるの」と告白。さんまを驚かせたが、以前から光代社長に別居を勧めている橋下徹弁護士は「今回の場合は性格の不一致。夫婦関係って本当に多種多様で。いろんな形でありますから。僕が別居期間っていうふうに言うのはですね。一回離れてみて、本当に光さんとの夫婦関係がどうなのかっていうことをちょっと冷静に考える期間が必要だと思うんです」と説明。光代社長が離婚に向けて購入したマンションについても「さっきのマンションも購入されてるだけで、そこで、光代さんが完全に１年ぐらい離れて生活はしてないじゃないですか？」と話した。

光代社長は「だって、１人にしておけないんですもん…。レンジのチンもできないし、扉開きっぱなしだったり、冷蔵庫も開けっぱなしだったりとか。心配になっちゃうの…」と反論した。

さんまは「ほらね！ここまで深刻に考えた俺たちが無駄。何が『１人にしておけないんだもん…』。はぁ！？」と突っ込んで笑わせていた。