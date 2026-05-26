お笑いコンビ・爆笑問題の太田光さんの妻で、芸能事務所タイタンの社長・太田光代さんは5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。顔にガーゼを貼った痛々しい姿を公開したところ、心配の声が上がっています。【写真】痛々しい顔の太田光代「私はとんでもない事態に見舞われている」光代さんは「現在、私はとんでもない事態に見舞われている。何故、こうなったのか」と投稿。掲載した写真には、ほおの左側にガーゼを貼った痛々しい姿