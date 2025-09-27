SORELのアイコン「カリブー」の”らしさ”を受け継ぐ街履きしたいスニーカー

カナダ発のフットウエアブランド SOREL（ソレル）といえば、機能性とデザイン性を備えたウインターブーツのパイオニアとして知られるブランド。

そんなSORELの新作・HORIZONコレクションから「CALLSIGN HORIZON LOW GTX（コールサインホライゾンロウゴアテックス）」（3万1900円）と「CALLSIGN HORIZON MID GTX（コールサインホライゾンミッドゴアテックス）」（3万3000円）が登場しました。

▲「CALLSIGN HORIZON LOW GTX」

現在のウインターブーツのルーツとして世界で愛されるソレルのアイコンモデル「CARIBOU（カリブー）」のDNAを受け継ぎつつ、スニーカーのスポーティーさと快適な履き心地を融合した、タウンに馴染む一足です。

アッパーには、耐摩耗性テストをクリアしたスエードと、環境認証団体・LWG（レザーワーキンググループ）の認証を受けたレザーとを組み合わせ。柔らかい素材で、動きやすさも抜群です。

クラフトマンシップあふれるトリプルステッチのディティールが、カリブーの伝統を引き継いでいます。防水透湿性に優れたGORE-TEXファブリクスを搭載し、シューズ内への水の侵入を防ぎながらシューズ内の蒸れを逃してドライな履き心地をキープします。さらにアッパー表面にはPFAS（有機フッ素化合物）を含まない撥水加工を施しています。

バブルラバーアウトソールも「カリブー」からインスパイアされつつ、従来のカリブーとは異なる凹凸感のあるデザインに変更。高い耐久性とグリップ力を発揮するVibram（ヴィブラム）EX TREK EVOを採用し、アスファルトや雪解けのぬかるんだフィールドも安心して歩けます。

無骨でゴツめのソールデザインと、クラシックなシューレースがアウトドアの雰囲気を醸しながらも都会的な洗練されたデザインを併せ持ち、ストリートからアウトドアまで幅広いコーディネートにマッチする一足に仕上げられています。

▲「CALLSIGN HORIZON MID GTX」

ミッドソールには、反発力と弾力性を兼ね備え、へたりにくい軽量発泡素材を採用。高いクッション性と通気性を備え、防菌防臭効果や水分管理機能のあるオーソライトインソールも採用しています。

「CALLSIGN HORIZON LOW GTX」と「CALLSIGN HORIZON MID GTX」ともに、サイズはメンズ25-29cm、ウイメンズ22.5-26cmで、カラーはブラック系とベージュ系で展開。

アウトドアのタフな機能と軽快なルックスのHORIZONコレクションは、SORELの新しい定番となりそうです。

