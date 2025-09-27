9月24日（水）に放送された『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOと講師の先生が、最近“見栄を張ったこと”をカミングアウトした。

この日のテーマは「煮込んで美味しく」。花椒が香る中華風ポトフ「キャベツとスペアリブの煮込み」を辻調理師専門学校の河野篤史先生から教わった。

番組に寄せられた料理にまつわるお悩みやリクエストをもとに、家庭でも作りやすいメニューを料理のプロが提案している『DAIGOも台所』。今回は、人生で初めてできた彼氏に「煮込み料理が得意」と見栄を張るも、実際にはカレーしか作ったことがないと焦る視聴者のSOSに応えた。

【動画】じっくりと煮込んだキャベツは、「キャベツの大トロや！」とDAIGOも感動するほど芯までトロトロに！

人にいいところを見せたいと思うあまり、ついつい見栄を張ることは誰にもあること。河野先生も「子どもにちょっと見栄を張ってしまった」とか。子どもと「夏休みの宿題」の話になり、「お父さんは7月にはちゃんと終わってた？」と聞かれた先生。「当たり前やん！」と胸を張って答えたが、本当のところは「（7月中に）終わったことはない」らしい。

そんな先生の告白に「それは見栄というか…嘘ですね！」と大笑いするDAIGOにもまた、思わず見栄張ってしまった出来事が。先日、学生時代の友人たちと会うことがあり、「競馬当たってる？」とたずねられて「“あぁ、めっちゃ当たってる”って見栄張りました（笑）」というのだ。

自身が出演する競馬番組で、このところ予想がなかなか的中しないDAIGOがついに現実逃避!?視聴者からは「大丈夫！続けてたらいつか当たるはず！」「皆見栄を張って生きている」などの励ましの声が寄せられていた。

（※レシピ）

キャベツとスペアリブの煮込み

＜材料（2人分）＞

スペアリブ 400g

塩 小さじ1/2

キャベツ 1/2個（400g）

玉ねぎ 50g

にんにく 5g

鶏ガラスープ 800ml

しょうゆ 小さじ1

花椒粉（ホァジャオフェン）小さじ1/3

サラダ油 適量

＜作り方＞

（1）スペアリブは骨に沿って切り込みを入れ、塩をもみ込んで10分おく。

（2）キャベツは芯をつけて4等分のくし形に切り、玉ねぎは5mm厚さに切り、にんにくは薄切りにする。

（3）フライパンにサラダ油適量を熱し、スペアリブを強火で焼き、弱火にして玉ねぎとにんにくを加え、玉ねぎがしんなりするまで炒める。

（4）（3）に鶏ガラスープを加えて煮立て、しょうゆ、キャベツを加えて蓋をし、中火で20分煮込む。

（5）（4）に花椒粉を加えて混ぜ、器に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「キャベツとスペアリブの煮込み」の調理の様子は、9月24日に料理番組『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。