

向井秀徳とアイナ・ジ・エンド

『tiny desk concerts JAPAN アイナ・ジ・エンド×向井秀徳』が、９月29日0時10分からNHK総合で放送される。

【写真】『tiny desk concerts JAPAN アイナ・ジ・エンド×向井秀徳』収録の模様

生の歌声・生の楽器音で構築される「tiny desk concerts」は、米NPR（National Public Radio）が2008年にネット上で始めた音楽コンテンツ。“小さな机で行うライブ”という新しい発想で、テイラー・スウィフトやBTSといった世界的アーティストも参加し、瞬く間にブームに。そんな“本家”のライセンスを受け、NHKでは2024年に『tiny desk concerts JAPAN』が始動した。Season1では藤井風、稲葉浩志（B’z）、KIRINJIらの出演。2025年４月からSeason2が開幕し、ASKA、石川さゆり、ちゃんみな、森山直太朗と話題のアーティストが出演し注目を集めている。■夢のコラボ、異空間で交わる魂の叫び

世界中を席巻する音楽コンテンツ「tiny desk concerts」。その日本版『tiny desk concerts JAPAN』に、アイナ・ジ・エンドと向井秀徳という、二つの個性的な魂が邂逅した。ZAZEN BOYSの大ファンというアイナにとって、これはまさに「夢」が現実になる瞬間だった。■アイナ・ジ・エンド：優しさと狂気が同居する歌声

NHKオフィスの一角に集まったスタッフたちの盛大な拍手に迎えられ、アイナが豪華なバンドメンバーと共に登場する。アコースティックギターの君島大空、ドラムの石若駿ら、この日のために集結した精鋭たちを従え、彼女は静かに歌い始めた。

1曲目は「Frail」。オリジナルとは一味違うアレンジで、その歌声は優しさと、内に秘めた狂気とが同居しているかのようだ。オフィスという日常空間に響き渡るソウルフルな歌声は、聴く者の心を揺さぶる。「Love Sick」「家庭教師」と続き、話題のアニメ『ダンダダン』主題歌「革命道中」では、心震えるような伸びやかなボーカルが披露された。最後に披露されたのは、10代の頃の思い出が詰まった「きえないで」。繊細でダイナミックな歌が紡がれ、観客は息をのむ。■向井秀徳：「すべての音楽はブルースである」

続いて、アイナの「私が大好きな先輩、向井秀徳さん」という敬愛に満ちた紹介で、向井秀徳が登場。ギターを抱え、弾き語りで「CRAZY DAYS CRAZY FEELING」を歌い出す。その場にいた誰もが、リズムを刻む足音、弦を弾く音、そして生々しい息づかいまでが鮮明に聞こえる、贅沢な空間に酔いしれた。

終演後の取材で、向井は「複雑なことは考えたくない。ふらっとやってきて、思いついた曲をやった」と語った。その飾らない言葉が、彼のパフォーマンスが持つ唯一無二の“ブルース”を物語っていた。■魂と魂の共鳴：奇跡のセッション

そして、この日のハイライトとなる、アイナと向井によるコラボレーションが始まった。ZAZEN BOYSの「はあとぶれいく」を二人で歌う。向井は、アイナが持つエモーション、感情表現の豊かさに「絶対にこの曲が似合うと思った」と語り、その予想は的中した。ちなみに「Honnoji」と迷ったが、ソロの弾き語りでやったことがなかったので、「はあとぶれいく」に決まったと明かしてくれた。

終演後、向井は「アイナ・ジ・エンドのブルースが聞こえてきた。あなたの体の中に持ってるこの“ケダモノ性”が、このオフィスで乱れ散っていた」と、その圧倒的な存在感を絶賛。アイナも「向井さんから、人とコラボする時も自分を出していいんだと教えていただけた」と語り、歌詞に合わせて猫のようなジェスチャーをしたり、向井を「悪魔」に見立てて指をさしたりと、遊び心いっぱいのパフォーマンスを見せた。■温かい空間

この特別な空間を彩ったのは、NHKのオフィスという異質なステージ。観客の多くはNHKのスタッフだ。向井はライブに集まったスタッフについて、「無理やり連れてこられたんじゃないか（笑）」と最初は心配していたそうだが、ZAZEN BOYSのTシャツを着たスタッフもいるほど、皆が心から楽しんでいたのが嬉しかったという。アイナもBiSHのハシヤスメアツコのTシャツを着たスタッフを発見したとのことだが、自分のTシャツではなかったため「なんでやねん（笑）」と記者陣を笑わせた。

『tiny desk concerts JAPAN』は、アーティストと観客、そしてこの場所が一体となって作り上げた、忘れられないひと時を創造した。長年のリスペクトが実を結んだ奇跡のコラボレーション。オフィスという日常に響き渡る二人の「ブルース」と「ケダモノ性」は、9月29日0時10分からNHK総合で放送される。（取材＝村上順一）【番組情報】『tiny desk concerts JAPAN アイナ・ジ・エンド×向井秀徳』【放送予定】9月29日（月）0時10分-0時39分（日曜深夜） ＜総合＞9月28日（日）11時10分-11時39分、19時10分-19時39分 ＜NHKワールド JAPAN＞9月29日（月）0時10分-0時39分、6時10分-6時39分 ＜NHKワールド JAPAN＞●セットリスト＜アイナ・ジ・エンド＞1_Frail2_Love Sick3_家庭教師4_革命道中5_きえないで ＜向井秀徳＞1.「CRAZY DAYS CRAZY FEELING」2.「ポテトサラダ」3.「はあとぶれいく」 ●出演メンバーVo アイナ・ジ・エンドGt 西田修大Gt 君島大空Dr 石若 駿Ba マーティ・ホロベックPf/Key 渡辺翔太 Vo/Gt：向井秀徳