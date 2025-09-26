「許したいけれど、許せない」育休夫との言い争い後、妻が苦しんだ2つの気持ち【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。「育休夫にモヤッとした話」第25話・26話です。

たまりにたまったストレスが爆発。号泣し、過呼吸で話すことが困難になったツムママ(@tumutumuo)さんに、優しく寄りそい始めた夫。今夜はとことん話そうと言い出す夫に戸惑い始めます。許したいけど許せない、そんな気持ちでツムママさんは葛藤してしまい…。

自身の行動を反省する気持ちと、子どものお世話や自身のフォローをもっと早くやってほしかったと恨めしく思う気持ち。モヤモヤが爆発し感情が揺れているツムママさんにとって、簡単に整理することのできない感情が襲いかかります…。

