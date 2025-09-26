SHIBUYA CITY FCの渡邉千真が現役生活に幕

SHIBUYA CITY FCは9月26日、FW渡邉千真が9月28日のリーグ最終戦をもって現役を引退することを正式発表した。

Jリーグ史に残るストライカーの引退に、衝撃が広がっている。

渡邉は国見高等学校、早稲田大学を経て2009年に横浜F・マリノスへ加入。 プロ1年目から新人年間最多得点の13得点を挙げ、新人王を獲得した。 同年に日本代表へも初招集された。その後、FC東京、ヴィッセル神戸、ガンバ大阪、横浜FC、松本山雅FCを渡り歩き、Jリーグ通算424試合出場109得点を記録した。

2024シーズンからはSHIBUYA CITY FCに加入し、クラブの関東サッカーリーグ2部昇格に貢献。SHIBUYA CITY FCでは通算35試合に出場し、5得点を挙げていた。9月28日に行われる関東サッカーリーグ2部最終節の日立ビルシステム戦がラストゲームとなる。

この決断に際し、SNS上では「わあああマジですか」「寂しくなるな」「初めて好きになった選手」「やられたイメージしかない」「また1人レジェンドが」「ほんと衝撃的な大卒ルーキーだった」「信じられん…」「いきなりリーグ戦13ゴールを叩き出した衝撃は忘れない」「遂にきてしまった」「最初、見た時の衝撃は凄かったな」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）