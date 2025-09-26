360度、流れる涼しさ、止まらない楽しさ！みんなで囲もう【ドウシシャ】のそうめん流し器がAmazonでいまお得！
冷水キープで、ひんやり美味しく。自動で流れる、夏のごちそう【ドウシシャ】のそうめん流し器がAmazonでお買い得！
ドウシシャのそうめん流し器は、コンパクトながら本格的な流しそうめんが楽しめる卓上型モデル。氷を入れて冷水をキープできる構造で、そうめんをひんやりと冷やしながら味わえる。
上部の回転プロペラはスピード調整が可能で、自動で6口のポケットからそうめんが流れ落ちる仕組み。
スライダーは360度どこからでも取りやすく、家族や友人と囲んで楽しむのに最適。取りこぼしたそうめんも、桶の水流で再び流れ続けるため、最後まで涼やかな演出が続く。
設置も簡単で、乾電池式なら屋外でも使用可能。夏のひとときを、もっと楽しく、もっと美味しく。
