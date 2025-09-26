価格は604万円からスタート！ ヨシムラの名車がストリート仕様で手に入る!? 伝説の「ヨシムラ GSX-R750 604号車」を再現したコンプリート車両の販売を開始

憧れの名車を手に入れるチャンス！

ヨシムラは2025年9月20日から10月18日にかけて、伝説の「ヨシムラ GSX-R750 604号車」を現代に復活させたコンプリートマシンの入札販売を開始しました。

GSX-R750 #604号車は、ル・マン24時間耐久レースでの1位2位独占や、鈴鹿8時間耐久レースでの3位・6位入賞などの実績を残してきた、スズキの油冷エンジン搭載モデル「GSX-R750」をベースにカスタマイズされた、ヨシムラの象徴的な名車です。

ヨシムラが販売する「GSX-R750 604号車コンプリートマシン」

【画像】超カッコいい!! これがヨシムラが販売する「GSX-R750 604号車コンプリートマシン」です（17枚）

2024年に創業70周年を迎えたヨシムラは、近年純正部品の廃盤が増えているGSX-R750を後世に伝えるため「油冷復刻プロジェクト」を立ち上げました。

このプロジェクトの普及促進のためのデモカーとして製作された「GSX-R750 604号車コンプリートマシン」は、当時のレース車両を単に再現したものではありません。むしろ「ロードゴーイングレーサー」という“公道走行可能”な車両としての本質を追求しています。

同コンプリートマシンは、状態の良い中古車両をベースとし、新開発のエキゾーストシステムやエンジン関連パーツ、足回りなどにヨシムラ製パーツを採用。さらに車両状態に合わせて新品の純正互換パーツを使用し、熟練したヨシムラのメカニックによって精密に組み立てられています。

なお、このモデルの最低販売価格は604万円（税込664.4万円）と設定され、オークション方式で販売されます。最高額の入札者に購入権が与えられる仕組みとなっています。