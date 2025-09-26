この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」で、偏食で知られる氏原と相方が、2025年の新作「月見バーガー」の食べ比べレビューを実施した。



この企画は、2年前に行われたレビュー企画のリベンジだ。当時、氏原は「月見バーガーなんかどこも一緒だろ」と豪語。しかし、実際に食べ比べた結果、ほとんどのバーガーが似たような評価になる中、モスバーガーの「月見フォカッチャ」だけが突出して美味いという結論に至っていた。



その経験を踏まえ、今回は各社が定番とは別に投入してきた「変化球」の月見商品をメインにレビュー。「（前回とは違う）変化球の月見ならチャンスあるんじゃないか」という期待のもと、企画がスタートした。



まず、マクドナルドの「とろ旨すき焼き月見」を試食。サカモトが「味がはっきりしない」と首を傾げると、氏原も「全くもってすき焼き要素がない」とバッサリ。ただ、「普通に美味しい方だった」と味自体は悪くない様子だった。



続いてケンタッキーの「とろ〜り月見和風カツバーガー」。サカモトは「うまっ！タルタルがめっちゃ効いてる」と絶賛したが、氏原は「ちょっと甘いな」「刺さらなかった」と、甘めの味付けが口に合わなかったようだ。



そんな中、二人から圧倒的な高評価を得たのが、ロッテリアの「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」。サカモトが「めっちゃ美味い。絶妙なハーモニー」と興奮気味に語ると、偏食の氏原も「これ美味いかもね一番。タレがすごい美味い」と大絶賛。甘さとコショウのバランスが取れた味わいが刺さったようで、「今日の中の1位ではある」としながらも、「リピートほどではないかな」と“氏原節”も忘れなかった。



一方で、ファーストキッチンの「月見もっちバーガー」については、味は美味しいとしながらも二人揃って「餅が邪魔」とコメント。サカモトは「パンとタレと肉とたまごのハーモニーを味わいたいのに餅が…」と、餅の存在が全体のバランスを崩していると指摘した。



結論として、今回はロッテリアのバーガーが「一番美味い」という結果に。2年前の「月見は一緒」発言を覆す、意外な発見があるレビューとなった。