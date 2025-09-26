2000年前後に、当時を代表するヒロイン像を作り上げていた彼女が今、“嫌われ義母”を演じヒロインを引き立てる役に徹しているのは、なんとも感慨深いものです。

朝ドラ『ひまわり』（1996年／NHK）や『やまとなでしこ』（2000年／フジテレビ系）、『家政婦のミタ』（2011年／日本テレビ系）などの代表作を持つ松嶋菜々子さん（51歳）。

連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）はいよいよ最終回を迎えました。『アンパンマン』を生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルとした作品で、幼少期の2人の出会いから夫婦となって荒波を乗り越えていく姿までを描く物語。ヒロインののぶを今田美桜さん、夫の嵩を北村匠海さん、のぶの母を江口のりこさん、そして嵩の母を松嶋菜々子さんが演じています。



「伯父さんのところに帰りなさい」

松嶋さん演じるヒロインの義母・登美子はかなりアクの強い人物。物語の要所要所で、大きなインパクトを残したキャラクターです。

文化的な教養がありインテリジェンスに富み、立ち居振る舞いはエレガントながら勝ち気で奔放な性格の登美子。劇中で三度も結婚を経験しており、一人目の夫との子である嵩が幼い頃から大人になってまでも、とにかく翻弄し続ける役どころ。

例えば嵩の少年期を描いていた第10話。登美子は二人目の夫と結婚したため嵩を伯父の家に押し付けており、要するに捨てていたのですが、嵩が離れて暮らしていた登美子に会いにいくシーンがありました。「母さん、ずっと会いたかった……！」とすがられても、「嵩、いい？ ここに来ちゃもういけないの。伯父さんのところに帰りなさい」と、無情に突き放す毒親っぷりで視聴者をドン引きさせたのです。

さらに、それから8年が経過して嵩が青年になった第14話では、二人目の夫と離婚したため、「嵩？ 久しぶり。元気だった？」と涼しい顔で再登場。

第15話では、8年間も音沙汰がなかった登美子に対し、のぶが「今ごろ何しに戻ってきたがで！ これ以上、嵩を傷つけるがはやめちゃってください」と告げます。愛情深い性格ゆえに登美子に憤り、大人相手にも真っ向からぶつかっていける、成長したのぶの芯の強さが表現されていました。登美子によって、ヒロインの魅力が抜群に引き立ったとも言えるのです。

9月1日に放送された第111話では、のぶと嵩は結婚して東京のマンションで暮らしているのですが、そこで松嶋さん演じる義母・登美子と江口さん演じるのぶの母・羽多子が対立。

嵩が書いたハートフルなラジオドラマの物語を酷評する登美子に、「意地張るもええ加減にせんかい！」と羽多子の堪忍袋の緒が切れる。「よくもそこまでおっしゃったわね！」、「誰ちゃあ言わんき、あてが言わせてもらいました」と、登美子とのぶの母の大衝突が起きます。

見かねたのぶが「それまで！」と力強く割って入ると、緊張の糸が切れたのか、2人は思わず吹き出して笑い合うという展開でした。

義母と母の“竜虎相(あい)搏(う)つ”場を見事におさめるという、ヒロインの胆力がひと際輝いたシーンだったと言えるでしょう。

松嶋さんが視聴者をイライラさせる嫌われ役に徹すれば徹するほど、そんな義母にひるまず対抗するのぶ（＝今田さん）の芯の強さや懐の深さが、魅力的に引き立つという構造。本作のヒロインの好感度の高さの陰には、真逆のキャラクターとして対峙する義母の存在があったと言えるのではないでしょうか。

反町隆史を「理想だとは思ってませんでした」

松嶋さんが朝ドラでヒロインを演じたのは、29年前の『ひまわり』。この朝ドラが俳優・松嶋菜々子の転機となるドラマだったとすれば、彼女のプライベートに大きな転機を呼び寄せたドラマは『GTO』（1998年／フジテレビ系）でしょう。

のちの夫となる反町隆史さんが主演し、松嶋さんがヒロインを演じた『GTO』は、全話平均が28.5％、最終回が35.7％という驚異の視聴率（ビデオリサーチ調べ／世帯平均視聴率、関東地区）を獲得した大ヒットドラマ。主人公とヒロインは劇中で恋仲となりますが、その役者同士が2001年2月、結婚を発表したのです。

それ以前に、松嶋さんは『ひまわり』で共演していた上川隆也さんとの交際報道があり、反町さんは『ビーチボーイズ』（1997年／フジテレビ系）で共演していた稲森いずみさんとの交際報道がありましたが、結果的に『GTO』婚となりました。

余談ですが、木村拓哉さんと工藤静香さんが結婚を発表したのは、そのわずか2カ月前となる2000年12月。20世紀の最後と21世紀の早々に2組のビッグカップルが誕生していたということにも驚きです。

松嶋菜々子&反町隆史の“私服で結婚会見”

さて、昨今の俳優同士の結婚発表はSNSでの報告だけですませることがほとんどで、会見を開いたり取材を受けたりするとしても、2人揃ってということはほぼありません。

ですが松嶋さんと反町さんは2人揃って結婚会見を行ったのです。しかも松嶋さんはホワイトのシャツにベージュのパンツスタイル、反町さんは黒のTシャツに薄いグレーのジャケットにデニムという、ともにラフな装い。演じてきた役柄ではなく自分たち自身を見てほしいといった意味で私服姿の登壇を決めたそうで、自然体の2人に好感が集まりました。

約350人にも及ぶ報道陣が集まったというこの会見。松嶋さんは結婚を決めた理由を、「嘘のない、本当にすべてにまっすぐな心に惹かれました」と語る一方、出会った当初は反町さんのことを「理想だとは思ってませんでした（笑）」と答え、反町さんを苦笑させる一幕も。ただ、その後すぐに「そういうところ（恋愛感情）から（交際に）入ったわけではなく、中身がまっすぐで、私に向かってストレートに来てくれるところが、私を安心させてくれました」と補足説明し、仲睦まじい姿を見せたのです。

また、松嶋さんはこの日、「10年、20年後に振り返ったときによかったなと思えるような家庭にしたい。どんな家族になるか楽しみです」と発言していたのが印象的でした。

そして近年。長らく夫婦揃ってメディアに登場することはありませんでしたが、一昨年秋にはCMで夫婦共演を解禁し、昨年春に『GTO』が一夜限りのスペシャルドラマとして復活した際は、ラストシーンで松嶋さんがサプライズ出演。劇中の主人公とヒロインも結婚していることが明かされるという展開が大きな話題を呼んだのです。

結婚会見から24年後の未来である現在。おしどり夫婦として知られる幸せな関係性は、2001年の会見時に松嶋さんが語った「10年、20年後」という発言に対する、24年越しの壮大な“伏線回収”と言えるかもしれません。

『SUPER RICH』では江口のりこと騙し合いの心理戦を…

『ひまわり』や『やまとなでしこ』だけでなく、『救命病棟24時』（1999年／フジテレビ系）や『魔女の条件』（1999年／TBS系）などのヒット作で、20世紀末の時代を象徴するヒロイン像を確立していた松嶋さん。

ですが、もちろん松嶋さんもいきなりヒロイン役から降りて、『あんぱん』の登美子のような役柄に挑んだわけではありません。

『あんぱん』で義母vs. 実母のバトルを繰り広げた江口のりこさんとは、江口さん主演のドラマ『SUPER RICH』（2021年／フジテレビ系）で初共演しています。

このときの松嶋さんは、江口さん演じる主人公の元上司であり憧れの先輩だったキャリアウーマン役。表向きは主人公と友好的な関係に見えたIT企業取締役でしたが、登場するたびに不穏な雰囲気を漂わせており、最終的には主人公の経営する企業に敵対的買収を仕掛けるラスボス的な立ち回りをしたのです。

『あんぱん』で激しい舌戦を繰り広げていた2人が、実は4年前の『SUPER RICH』では騙し合いの心理戦を繰り広げていたというのは、なかなかの見もの。松嶋さんは、美魔女的な妖しさと思考が読めない怪しさを両立させたラスボス役を演じきっていました。

『SUPER RICH』が終了してすぐに始まった次クールでは嵐・松本潤さん主演の『となりのチカラ』（2022年／テレビ朝日系）にもレギュラー出演。

松嶋さんが『あんぱん』の“嫌われ義母”役で、ヒロイン・今田美桜さんを見事に引き立てることができたのは、『SUPER RICH』や『となりのチカラ』といった近年のドラマで培ってきた、バイプレイヤーとしての魅力が結実した証左なのではないでしょうか。

