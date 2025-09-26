【ROG Xbox Ally X】 10月16日 発売予定 9月26日 予約受付開始 価格：139,800円 【ROG Xbox Ally】 10月16日 発売予定 9月26日 予約受付開始 価格：89,800円

ASUS JAPANはポータブルゲーム機「ROG Xbox Ally X」および「ROG Xbox Ally」を10月16日に発売する。9月26日より予約受付を開始予定で、価格は「ROG Xbox Ally X」が139,800円、「ROG Xbox Ally」が89,800円。

本製品は、「すべてのゲームを手のひらに」をコンセプトに誕生したポータブルゲーム機「ROG Ally」の最新モデル。ROGとXboxがタッグを組んで制作されたハードとなっており、Windowsを搭載しXboxのゲームタイトルに加え、SteamやEpic Games Storeなどのゲームをこれ1台でプレイできる。

スペックの異なる2モデルが存在し、それぞれCPUやメモリ、ストレージ容量、バッテリー駆動時間などが異なる。今回は価格情報がアナウンスされた。

これに加え、別売りのアクセサリも多数展開される。ケースやドッキングステーション、コンパクトなチャージャードッグも販売が予定されている。

「ROG Xbox Ally」ホワイト

「ROG Xbox Ally X」ブラック

