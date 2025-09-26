鬼滅の刃 ～雷の兄弟～】 9月26日 順次発売 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 鬼滅の刃 ～雷の兄弟～」をセブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などで9月26日より順次発売する。ただし、セブン‐イレブンは店舗によって発売時期が異なり、9月27日及び28日以降の発売となる店舗がある。価格は1回790円。

本商品は、「鬼滅の刃」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞とB賞は「MASTERLISE」フィギュアで、「我妻善逸」、「獪岳」が立体化されている。C賞はB3サイズの「ビッグメタリックシート」で、劇場版の美麗なビジュアルを大きなサイズで楽しむことができる。

その他に、「ちょこのっこフィギュア」や、「ミニアートボード」、「ポスターコレクション」などがラインナップしている。

ラストワン賞には、劇場版にて初登場の狛治が「MASTERLISE」で初立体化されている。

【各等賞一覧】

A賞：我妻善逸 MASTERLISE

B賞：獪岳 MASTERLISE

C賞：ビッグメタリックシート

D賞：ちょこのっこフィギュア

E賞：ミニアートボード

F賞：きゅんキャラアクリルチャーム

G賞：ポスターコレクション

ラストワン賞：狛治 MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン：A賞＆B賞セット

A賞：我妻善逸 MASTERLISE

B賞：獪岳 MASTERLISE

C賞：ビッグメタリックシート

D賞：ちょこのっこフィギュア

E賞：ミニアートボード

F賞：きゅんキャラアクリルチャーム

G賞：ポスターコレクション

ラストワン賞：狛治 MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン：A賞＆B賞セット

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～12月末日

A賞＆B賞セットが当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50セット。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

※発売日は流通により前後する場合があります。