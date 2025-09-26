「一番くじ 鬼滅の刃 ～雷の兄弟～」本日より順次発売！
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 鬼滅の刃 ～雷の兄弟～」をセブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などで9月26日より順次発売する。ただし、セブン‐イレブンは店舗によって発売時期が異なり、9月27日及び28日以降の発売となる店舗がある。価格は1回790円。
本商品は、「鬼滅の刃」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞とB賞は「MASTERLISE」フィギュアで、「我妻善逸」、「獪岳」が立体化されている。C賞はB3サイズの「ビッグメタリックシート」で、劇場版の美麗なビジュアルを大きなサイズで楽しむことができる。
その他に、「ちょこのっこフィギュア」や、「ミニアートボード」、「ポスターコレクション」などがラインナップしている。
ラストワン賞には、劇場版にて初登場の狛治が「MASTERLISE」で初立体化されている。
「一番くじ 鬼滅の刃 ～雷の兄弟～」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：我妻善逸 MASTERLISE
B賞：獪岳 MASTERLISE
C賞：ビッグメタリックシート
D賞：ちょこのっこフィギュア
E賞：ミニアートボード
F賞：きゅんキャラアクリルチャーム
G賞：ポスターコレクション
ラストワン賞：狛治 MASTERLISE
ダブルチャンスキャンペーン：A賞＆B賞セット
ダブルチャンスキャンペーン
期間：発売日～12月末日
A賞＆B賞セットが当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は50セット。