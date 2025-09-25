すくだけで「指がするする通る」しなやかで美しい髪に近づくヘアブラシの名品

するんとまとまるヘアブラシの名品

どんな印象に近づきたいかで、手にとるべきアイテムは変わる。ツヤ出ししながら広がりをおさえたり、頭皮ケアもかなったり、外出先でのお手入れとしても。ヘアケアの根幹ともいえるヘアブラシの名品をご紹介。







とかすだけでツヤが生まれるプロ仕様

giovanni スリーキーブラシ 2020 3,300円／コスメキッチン 頭皮に心地いい刺激を与えるナイロンピンと猪毛を組み合わせたブラシ。マッサージしながらとかせて、品のいいまとまり感と柔らかな見た目が手に入る。「お風呂上りはもちろん、スタイリング前にも欠かせない存在です！」（インフルエンサー・岬さん @kii_3300）







持ち運べる上質コーム

LOVECHROME（R） （R）K24GP ツキ ゴールド 11,880円／コスメキッチン 自動車工業技術を応用した加工をほどこし、乾燥や摩擦による静電気を吸着拡散。髪のツヤとハリを守ってなめらかな指通りに。







「髪のキメ」を磨くロングセラー

メイソンピアソン ハンディブリッスル 28,600円／オズ・インターナショナル 硬い毛質で知られる猪毛を使用。髪の通りがよく、静電気を防ぎながらブラッシングが可能。







「キレイな髪」のつくり方

