この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「【保存版】離乳食は月齢NG！発達に合わせた正しい開始時期」では、お口と姿勢の専門家・まい先生が、離乳食を始めるベストなタイミングや進め方について、発達・発育の観点から徹底解説した。



冒頭、まい先生は「最初はしっかりと首が座っていること」と、離乳食開始の基本を伝授。ただし「首が座るにも色んな観点がある」と述べ、体幹の発達、うつぶせで身体を支えられるか、また「ボトムリフティング」と呼ばれる両手両足を使って身体を持ち上げられることも重要なポイントとした。「お座りの段階を見て、少しでも自分で支えて座れていれば、まず口を閉じる練習をスタートできる」と述べ、細やかな発達サインを解説した。



まい先生は、「歯がまだ生え揃っていない段階では、食べる目的ではなく、野菜や昆布など“口を閉じる練習”のために食材を使ってほしい」とアドバイス。ゴックンがまだ上手でない時期は「食べるのではなく、口を閉じる練習だけ目的に」と指摘。さらに、「離乳食は『体に入れられるようになってから』と考えがちですが、その前から閉じる動作の訓練がある」と新たな視点を示した。



また発達に応じた段階では「赤ちゃんが舌ですりつぶす練習や、つかみ食べへの準備、ハイハイやズリバイなどの運動発達と密接に関連して進む」と説明。配信内で、「赤ちゃんがものを持たないと悩むお母さんは少なくありませんが、これは慎重な子の特徴なので焦らず経験させて」と語り、保護者に寄り添ったコメントも目立った。「それぞれの発達時期に“戻す”勇気も大事。子どもの成長に合わせて離乳食を進めてください」と強調し、「たとえ10ヶ月の子でも舌ですりつぶせないなら、そこに戻るほうが大切」と呼びかけた。



記事の終盤では「どの段階に戻しても"基礎固め"と捉えるべきで、子どもの発育に合ったやり方を選ぶことで、後々しっかり追いつける」と総括。