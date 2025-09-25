『ちいかわらんど 原宿店』リニューアルオープン！ キデイランド原宿店の1階が全部ちいかわ！
『ちいかわ』のオフィシャルショップ『ちいかわらんど 原宿店』が、2025年10月10日（金）に増床リニューアルオープン。記念商品や先行販売商品、お買い上げ特典も用意される。
＞＞＞『ちいかわらんど 原宿店』記念商品や先行販売商品をチェック！（写真15点）
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノが描く、X（旧twitter 以下X）発の漫画作品。その後、2020年12月から商品化されて、公式オンラインストア『ちいかわマーケット』をオープンし、Xに投稿していた漫画も書籍になった。その独特な世界観とストーリーが多くのファンを生み、現在ではフォロワーも427万人を超え、コラボカフェや展覧会、さらには、『めざましテレビ』（フジテレビ系列）内でもアニメが放送され、今一番注目されているキャラクターだ。
2021年8月にオープンした原宿店は、2023年3月に増床し、連日たくさんの人が訪れ、話題となっていた。現在、『ちいかわらんど 原宿店』は、リニューアルのため一時閉店しているが、10月10日（金）から増床し、より買い物のしやすいお店として、リニューアルオープンする。
記念商品には、サングラス姿のちいかわたちがかっこかわいいアクリルキーホルダーやステッカー、クリアファイルがラインナップ。スマホに貼れるサイズの3枚セットステッカー、Tシャツ、オーガンジーバッグなどが用意されている。
先行販売商品には、エコバッグ入りおかおマスコット、デスクトップから見守るひっかけぬいぐるみ、あったか大きめルームシューズ（星空）、あったか収納ポケット付き3WAYブランケット（星空）、あったか大きめ毛布ブランケット（星空）、2026年1月始まり卓上カレンダー（ミニシール付き）などがラインナップされている。
またお買い上げ特典として、『ちいかわらんど 原宿店』で商品を購入すると1会計に1枚「ステッカー（非売品）」をプレゼント、さらに税込6600円以上購入すると、「不織布ビッグショッパー（非売品）」に入れてのお渡しとなる。
ぜひこの機会に、原宿・表参道の『ちいかわらんど 原宿店』を訪れてみては。
（C）nagano
