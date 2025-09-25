この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeで公開された「かっこいいおじいさんにインタビュー」で、70歳でポスティングの仕事を続けているお爺さんが登場。インタビューでは、ポスティング歴や経済状況、そして人生に対する独自の哲学が語られた。



お爺さんは「事情がありまして、数年前まで長男と一緒に生活してたんですけど、長男にも息子が3人いるんで、生活を邪魔にしちゃいけないと」と家族との距離感について率直に明かし、現在は年金とポスティングの収入で「今一人で生活してます」と一人暮らしの日常を説明。「今日みたいな雨の日とかってどうされるんですか?」という質問にも「今日もやりました。僕、仕事をサボるのが嫌いなんで」と、天候を問わず日々配達に励む姿勢を見せた。



収入面については「月で言うとおいくらぐらいになるんですか?」との問いに「17万ぐらい」と答え、「本当はガードをやっとったほうが金になるんですけど、働きながら終焉を迎えたい」と熱意を示した。また「嫌われる仕事ですけど、僕にとっちゃいい仕事」と自身の仕事観を語ったのも印象的だ。



年金についても「2ヶ月に1回26万8千。もう使い切れないんで」と余裕のある経済状況を告白。「年金額が780万ぐらいあったんですよ」とこれまでの蓄えについても明かした。また、「生活のために家を建ててくれた長男に8万円を年金から、5万円を家のローンのために与える。3万円は息子に1万円ずつ渡して…」と家族へのサポートも欠かさない姿勢がうかがえた。



好きな音楽を問われると「コールドプレイが大好きです。日本だったらジグザグだとか」とにこやかに答え、人生の楽しみも語っている。インタビューの最後には「毎日切ります」と笑いを交え、仕事を続けることへの前向きな姿勢で締めくくった。