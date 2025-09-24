

菜々緒

ブルガリアンバサダーのピア・ウォルツバックをはじめ、阿部寛、板谷由夏、菜々緒、宮澤エマ、吉田羊が24日、国立新美術館で行われた『ブルガリ カレイドス

色彩・文化・技巧』オープニングデイ フォトコール（第二夜）に出演。現在開催中の展覧会についてや心揺さぶられたエピソードなど語った。

【写真】プラチナ、エメラルド、ダイヤがあしらわれたネックレスを着用した菜々緒

国立新美術館とブルガリは、「ブルガリ カレイドス

色彩・文化・技巧」を、2025年9月17日から12月15日まで開催。日本におけるブルガリの展覧会としては10年ぶり、過去最大のスケールとなる本展では、ローマのハイジュエラー、ブルガリの色彩を操る唯一無二の手腕に光を当てる。

9月16日に行われたオープニングデイ フォトコール（第一夜）に続き行われた（第二夜）は、ブルガリアンバサダーのピア・ウォルツバックと、阿部寛、板谷由夏、菜々緒、宮澤エマ、吉田羊が登場した。 エレガントで洗練された、シックな大人のブラックドレスとブルガリのジュエリーをまとったフォトコールに登場した菜々緒。ドレスアップした感想を聞かれると、「本当に素晴らしいジュエリーを身につけさせていただいて、とても気分が上がっております」と満面の笑み。

現在開催中の展覧会については、「会場に入ってから自然や動植物がモチーフになっていることがすごくわかりました。私は自然を愛しているので、見ていてとても楽しかったです」と話し、展覧会の世界観に引き込まれた様子。

また、「今後、ファンの方にどのような彩りを与えたいか？」という質問には、「これからもいろんなことに挑戦して、ジュエリーのように磨きをかけながら、いろんな自分を表現していきたいです」と力強く宣言した。

「最近、心揺さぶられたエピソードは？」という質問に、菜々緒は「大きな作品が終わった後にハワイ島に行ったのですが、夕日がものすごく美しくて…」とプライベートでの出来事を告白。「自分が地球に生まれて、こういう自然に触れたとき、すごく心が動かされているなと思いました。あと、作品が終わった後に祝福されている感じがして、すごく心が動かされました」と、感動的なエピソードを披露した。

『ブルガリ カレイドス

色彩・文化・技巧』は、ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションからの豊かな色彩を誇る約350点のハイジュエリーの傑作に加えて、現代アート、ブルガリ・ヒストリカル・アーカイブからの貴重な資料、体感型のインスタレーションなどが展示される本展は、さまざまな創造性と心を揺さぶる体験が次々と現れる万華鏡のような展覧会となっている。