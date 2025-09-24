【PSストア：TOKYO GAM E SHOW 2025 セール】 期間：10月8日まで

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にて「TOKYO GAME SHOW 2025（TGS2025）」開催を記念したセールを実施している。期間は10月8日まで。

今回のセールでは、日本ゲーム大賞に輝いた「メタファー：リファンタジオ」や、優秀賞の「モンスターハンターワイルズ」、「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」、ブレイクスルー賞の「Clair Obscur: Expedition 33」などがラインナップ。期間中は、通常よりもお得に購入できる。

なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合があるため、商品ページにてセール価格が適用されているかなどを確認のうえ購入してほしい。

□PSストア「TOKYO GAME SHOW 2025 セール」のページ

セール対象商品（一部）

メタファー：リファンタジオ

価格：9,878円 → 5,926円（40%OFF）

・ストアページ

モンスターハンターワイルズ

価格：8,990円 → 6,293円（30%OFF）

・ストアページ

龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii

価格：6,930円 → 3,950円（43%OFF）

・ストアページ

Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition

価格：8,910円 → 8,019円（10%OFF）

・ストアページ

(C)ATLUS. (C)SEGA.

(C)SEGA

(C)CAPCOM

Developed by Sandfall Interactive. Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.