PS5、PS4のタイトルが最大80%OFF！ PSストア「TGS2025」セール開催「メタファー：リファンタジオ」などが対象に
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にて「TOKYO GAME SHOW 2025（TGS2025）」開催を記念したセールを実施している。期間は10月8日まで。
今回のセールでは、日本ゲーム大賞に輝いた「メタファー：リファンタジオ」や、優秀賞の「モンスターハンターワイルズ」、「龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii」、ブレイクスルー賞の「Clair Obscur: Expedition 33」などがラインナップ。期間中は、通常よりもお得に購入できる。
なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合があるため、商品ページにてセール価格が適用されているかなどを確認のうえ購入してほしい。
セール対象商品（一部）
メタファー：リファンタジオ
価格：9,878円 → 5,926円（40%OFF）
モンスターハンターワイルズ
価格：8,990円 → 6,293円（30%OFF）
龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii
価格：6,930円 → 3,950円（43%OFF）
Clair Obscur: Expedition 33 - Deluxe Edition
価格：8,910円 → 8,019円（10%OFF）
(C)ATLUS. (C)SEGA.
(C)SEGA
(C)CAPCOM
Developed by Sandfall Interactive. Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.