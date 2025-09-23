デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏 Feloの担当者さんとコラボ！リサーチ特化の検索AI「Felo」徹底解説
人気の検索AIツール「Felo」について、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、担当者のチャールズ氏を招き徹底解説した動画が公開された。動画タイトルは『【Felo】Feloの担当者さんとコラボ！リサーチ特化の検索AI「Felo」徹底解説。』で、短期間で約15万人もの登録者を集めている話題のAIツール「Felo」の最先端機能が明かされた。
有馬氏はまず「Feloは無料で使えるのか？」と質問。これにチャールズ氏は「もちろんでございます」と即答し、基本機能は無料アカウントでも十分利用できることを強調した。さらにFeloの革新的な機能について、「単語を入れるだけで、人間のような思考で大量の情報を自動収集・要約する“代理検索”が魅力」という解説に、興味を引かれた有馬氏。「従来の検索は絶対やらないで。もうこれって、よく巷に落ちてるSEO記事もできちゃいますね」と驚きの声を上げた。
新たに実装されたFelo3.0の「代理検索」では、ツール名や単語を入力するだけで、AIが複数サイトから情報を集約し、最適な内容を生成。検索結果は瞬時に1000文字超、数百のサイトを調査した要約が得られ、さらに「ワンクリックでドキュメント」「マインドマップ化」「図解」も可能。特にカスタマイズ性の高さが象徴的で、「他のAIエンジンにも類似機能はあるが、“カスタマライズができるのはFeloだけ”」とチャールズ氏は胸を張る。
また、有料機能もラインナップされているが、「無料アカウントでも十分に活用できる設計」とのこと。有馬氏は「リサーチに海外の最新データソースやSNS（X）を使える点」や「ワンクリックでパワーポイントまで生成できる時短効果」に最大の魅力を感じたと語った。「一発で上司向け資料が作れるのはデジタルマーケ業界にも革命的」と評価している。最後に有馬氏は「実際使ってみないと分からないから、まずはぜひ試してほしい」と呼びかけて締めくくった。
