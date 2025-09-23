カーショーのレギュラーシーズン本拠地最終戦に訪れたコービー一家

19日（日本時間20日）にドジャースタジアム行われたドジャース-ジャイアンツ戦は、クレイトン・カーショー投手のレギュラーシーズン本拠地最終戦とあり、大観衆が詰めかけた。世界的スターの来場も話題を呼ぶ中、大谷翔平投手の“粋な対応”をレイカーズで活躍した故コービー・ブライアント氏の妻、ヴァネッサ・ブライアントさんが報告している。

思わず笑顔がはじけた。ヴァネッサさんはこの日、三女ビアンカちゃんと四女ココちゃんと一緒に最前列でカーショーの登板を見守った。インスタグラムでは投球の様子の他、ネクストバッターズサークルへ向かう選手たちと娘が交流する場面をアップした。選手たちの登場にビアンカちゃんとココちゃんも大興奮だった。

そんな中、ひと際声を弾ませたのが大谷の登場だった。「ショウヘイ〜！」と呼びかけ、「ん？」と気づいた大谷から手を振られるとうっとりとした表情を見せ、笑顔を浮かべた。大谷がこの試合で52号を叩き込むと、2人は立ち上がって拍手を送り、驚異的なパワーに目を丸くしていた。

コービー・ブライアントはレイカーズで活躍したレジェンドの選手で、2020年にヘリコプター追突事故で亡くなった。大谷がドジャースとの契約交渉を行った2023年オフ、ドジャースは2017年に撮影したコービーの“勧誘映像”を面談に持ち込んだとされている。（Full-Count編集部）