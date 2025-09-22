岡野あつこ「誠実さがない人は絶対に選ぶな」理想の結婚相手をズバリ解説！
「【保存版】離婚相談4万件から導く『理想の結婚相手』完全ガイド・男性編」という動画で、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、どうすれば幸せな結婚ができるのか、そして結婚相手をどのように見極めるべきかについて自身の経験をもとに語った。
岡野氏は「結婚はゴールではなく、そこからが長いスタートなんです」と、恋愛中には見過ごしがちな“本質”を強調。そのうえで、「離婚に至るケースを振り返ると、最初にここを見抜いていればという共通点が必ずある」と、4万件にもおよぶ離婚相談の現場で得た知見から、幸せな結婚をつかむための5つのポイントを提示した。
ひとつ目の条件は「誠実さと責任感のある男性」。岡野氏は「結婚相手に最も求めるべきは誠実さなんです」と語り、「小さな約束を守れるかどうかが、長い結婚生活の基盤になります」と力説。デート相手の第三者への態度や、喧嘩の際の責任転嫁の有無など、具体的な観察ポイントを示した。
二つ目は「価値観の基準が合う男性」。離婚理由の多くを占めるのが“お金の使い方が合わない”や“親との関わり方が違いすぎる”ことだとし、「未来の価値観のズレが起きたとき、お互いにどう対処するかまで考えておいた方がいい」と提言。そのための見極め方として、「デート中に未来について話すなど、現実的なビジョンを共有することが大事」と語った。
三つ目は「一緒にいて安心できる男性」。恋愛のトキメキよりも、「結婚生活では安心感こそが不可欠。沈黙も自然に過ごせて、体調を崩した時に優しくしてくれるのが大事」と述べ、日常の中での態度観察の重要性を「ドライブ中の態度はとっても大切」と例を挙げて強調した。
四つ目は「成長し続ける姿勢を持つ男性」。離婚相談の現場から「変わらない人に愛想を尽かすケースがとても多い」とした上で、「失敗から学び、改善を続ける姿勢を持っている人こそ、理想の相手」と説いた。
五つ目は「自分の世界を持っている男性」。自分だけでなく社会や趣味に関心を持つことで、「夫婦関係に適度な距離感と尊敬が生まれる」と話す。「外の世界に関心を持たず、家庭だけに依存する男性は、息苦しくなる可能性がある」と警鐘を鳴らした。
動画の締めくくりに岡野氏は「理想の男性像とは、誠実で責任感があり、価値観が分かりあえて、安心を与え、成長し続け、尊敬できる趣味を持っていること」と再度強調。「出会いを待つだけでなく、自分から観察し質問する努力を。そうすれば"離婚しないでよかった"と思える相手にたどり着く」と視聴者を激励した。
