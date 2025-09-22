この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【新築】続く住宅補助金ラッシュの実態！施主も工務店も笑顔になる制度活用術--注文住宅マイスターの杉浦一広氏が、最新の住宅補助金をめぐる業界の実情や今後の展望について語った。動画では「ほとんど使ったのは、東京ゼロエミ。マックス240万円くらい出るんじゃない?普通の工務店さんができないので、うちが使いますよっていう」と、自身の会社が率先して制度を活用している実態を明かした。



杉浦氏は話題となった「GX補助金」についても「160万円?すごいぞって言ってたもんね」「7月後半かな、もう使い切っちゃって」と回顧し、その恩恵を受けたのは主に大手ハウスメーカーだったと指摘。「一般の工務店さんは、ほぼほぼ出してない。やっぱり強いよね。5年前から準備してるから、大手ハウスメーカー」と、情報力と準備期間の差が補助金獲得に直結した背景を解説した。



2025年には住宅の断熱基準レベル6が義務化されるが、「工務店さんの多くは準備できていない。『何なんだろう、潰れたいのっていう』『誰も来ない』」と、研修や情報収集を怠ってきた現場に危機感を示す。実際、断熱基準の引き上げはハウスメーカーの一存で5年延期された経緯もあり、「大手ハウスメーカーができないって反対したんですね。で、5年伸ばしましょうって」といった生々しい業界の裏事情も語った。



また、既存のGX補助金がなくなっても「東京ゼロエミ」「窓リノベ」など全国自治体ごとに利用できる魅力的な補助金が存在するとアドバイス。「東京なんかは東京ゼロエミっていう補助金があるんですよ。これはマックスで240万ぐらい出るんじゃない？」とし、さらに「窓リノベが200万出るんですよ。窓だけです。窓をリフォームで高性能に変えるとかで、マックス200万出る」と具体的な活用術を披露した。



しかし、地方の補助金制度でも「県は、国からも言われてて、頑張って補助金付けたら、誰も使ってくれないと。普通の公務店さんできないんで」「そこら辺に、すごく情報の乖離がある」と、制度と現場の温度差を強調した。



動画の締めでは「どんな家に住んでる人でも、考えたほうがいい。窓リノベの200万使ってやると、それ全然気になるんだから」「お得にやって来られればなと思います」と利用者への呼びかけでまとめ、今後も補助金や高性能住宅の最新情報に目を光らせる重要性を訴えた。