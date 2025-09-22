ディズニー×「Zoff」に新作！ “赤ちゃんアニマル”たちをモチーフにしたアイテムが登場
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、9月18日（木）から、ディズニーキャラクターをデザインした「Disney Collection created by Zoff “Baby Animals”」を、全国の店舗や公式オンラインストアで発売した。
【写真】ダンボの耳をイメージ！ キュートな展開モデル一覧
■全4モデルを用意
今回発売された「Disney Collection created by Zoff “Baby Animals”」は、ディズニーの愛らしい“赤ちゃんアニマル”たちをモチーフにした、心躍るキュートなアイウェアコレクション4モデル全12種類。
『おしゃれキャット』からは、マリーのモチーフを施したフレームを用意。毛並みとチャームポイントのリボンをデザインしたメタルパーツに足あと、バチ先にしっぽをあしらっている。
また、ダンボの耳をイメージした『ダンボ』モデルが展開されたほか、『バンビ』モデルと『101匹わんちゃん』モデルが登場。いずれも、専用メガネケース＆メガネ拭きが付属されている。
さらに、ふわふわ素材のメガネケースも販売。しっかりとメガネを保護してくれるハードケースを採用し、フロントの刺しゅうデザインとファー素材で各キャラクターの魅力を表現している。
【写真】ダンボの耳をイメージ！ キュートな展開モデル一覧
■全4モデルを用意
今回発売された「Disney Collection created by Zoff “Baby Animals”」は、ディズニーの愛らしい“赤ちゃんアニマル”たちをモチーフにした、心躍るキュートなアイウェアコレクション4モデル全12種類。
また、ダンボの耳をイメージした『ダンボ』モデルが展開されたほか、『バンビ』モデルと『101匹わんちゃん』モデルが登場。いずれも、専用メガネケース＆メガネ拭きが付属されている。
さらに、ふわふわ素材のメガネケースも販売。しっかりとメガネを保護してくれるハードケースを採用し、フロントの刺しゅうデザインとファー素材で各キャラクターの魅力を表現している。