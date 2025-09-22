RADWIMPS・野田洋次郎、ライブ上の“爆発”演出が直撃「本気で一瞬死んだと」 心配の声に現状報告
ロックバンド・RADWIMPSの野田洋次郎が22日までに、自身のSNSを更新。きのう21日に出演した音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」で発生したアクシデントについて明かした。
【写真】熱気が…野田洋次郎が公開したライブの様子
野田は21日、千葉県で開催された音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演したこと写真付きで報告し、「ロッキン最終日ヘッドライナー務めさせてもらいました サイコーだった！これでちゃんと夏を終われる気がする」と思いを語った。
続けて「最後の曲頭で特効の爆発を直撃で食らって本気で一瞬死んだと思った 喉焼けて、鼓膜飛んだと思った」とアクシデントがあったことも報告。「幸い火傷何箇所かですみました。今痛いのは手だけ。ずーっとアチい、。。」と現状を明かした。
その上で「映像で観てて心配してる人もいるのではと思ったので一応伝えておきます。（ちなみにロッキン側のミスとかではなくこちら陣営の連携ミスです）
スタッフとはきちんと反省会します」とした。
【写真】熱気が…野田洋次郎が公開したライブの様子
野田は21日、千葉県で開催された音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演したこと写真付きで報告し、「ロッキン最終日ヘッドライナー務めさせてもらいました サイコーだった！これでちゃんと夏を終われる気がする」と思いを語った。
続けて「最後の曲頭で特効の爆発を直撃で食らって本気で一瞬死んだと思った 喉焼けて、鼓膜飛んだと思った」とアクシデントがあったことも報告。「幸い火傷何箇所かですみました。今痛いのは手だけ。ずーっとアチい、。。」と現状を明かした。
その上で「映像で観てて心配してる人もいるのではと思ったので一応伝えておきます。（ちなみにロッキン側のミスとかではなくこちら陣営の連携ミスです）
スタッフとはきちんと反省会します」とした。