KADOKAWAは、マンガ「異世界おじさん」の14巻を9月22日に発売する。価格は792円。

本作は殆ど死んでいる氏が手掛ける新感覚異世界コメディ。累計500万部を突破しており、2022年にはTVアニメ化もされた。

【「異世界おじさん」14巻あらすじ】

おじさん、また捕まる。

マガツコトノヌシとの一戦で異端審問にかけられたおじさん。話の続きが気になる中、藤宮の友人である沢江が突然現れた。おじさんに最新式の携帯ゲーム機を見せにきた彼女に対して、たかふみは思わぬ行動に出る。



