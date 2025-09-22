「異世界おじさん」14巻が本日発売！ 異端審問にかけられるおじさん累計500万部を突破した異世界コメディ
【「異世界おじさん」14巻】 9月22日 発売 価格：792円【「異世界おじさん」14巻あらすじ】
おじさん、また捕まる。
KADOKAWAは、マンガ「異世界おじさん」の14巻を9月22日に発売する。価格は792円。
本作は殆ど死んでいる氏が手掛ける新感覚異世界コメディ。累計500万部を突破しており、2022年にはTVアニメ化もされた。
14巻では、マガツコトノヌシとの一戦でおじさんが異端審問にかけられることに。話の続きが気になる中、藤宮の友人である沢江が突然現れ、たかふみは思わぬ行動に出る。
マガツコトノヌシとの一戦で異端審問にかけられたおじさん。話の続きが気になる中、藤宮の友人である沢江が突然現れた。おじさんに最新式の携帯ゲーム機を見せにきた彼女に対して、たかふみは思わぬ行動に出る。
