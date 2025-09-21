【＆honey×Disney】限定デザイン♡プリンセスとヴィランのヘアオイル

人気のハチミツ美容ブランド「＆honey」から、ディズニープリンセスとヴィランを描いた限定デザインのヘアオイルが登場します♡ 「塔の上のラプンツェル」「眠れる森の美女」「リトル・マーメイド」「白雪姫」の4作品がモチーフ。香りや仕上がりもそれぞれ異なり、自分の髪悩みや気分に合わせて選べるのが魅力です。可愛いだけじゃない、本格ケアが叶う特別なシリーズをチェックしてみて♪

プリンセス＆ヴィランの世界観をデザイン

ラプンツェル＆ゴーテル

アリエル＆アースラ

ラプンツェル＆ゴーテル、オーロラ姫＆マレフィセント、アリエル＆アースラ、白雪姫＆女王。4つの物語から誕生した限定デザインは、ボトルを並べて飾りたくなる可愛さ♡

価格は各1,540円（税込）で、内容量は100mL。キャラクターに合わせた香りや仕上がりが選べるので、自分にぴったりの1本がきっと見つかります。

髪悩みに合わせて選べる4種の仕上がり

「パサつきケア」にはラプンツェル＆ゴーテルのファンタジーフルールハニーの香り。「うねりケア」にはオーロラ姫＆マレフィセントのエターナルローズハニーの香り。

「からまりケア」にはアリエル＆アースラのアクアマリンハニーの香り。

そして「EXダメージケア」には白雪姫＆女王のホワイトアップルハニーの香り。髪質や香りの好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

ハチミツ美容でしっとり艶やかヘアに

累計1億個※3を売り上げた「＆honey」は、髪と肌の水分量にこだわるハチミツ美容ブランド。保湿力の高い天然由来成分を配合し、毎日のヘアケアをサポートしてくれます。

パッケージの可愛さだけでなく、髪のうるおいやまとまりを叶えてくれる実力派。ギフトにもぴったりなアイテムです♡

※3 2025年5⽉末現在

秋限定デザインで特別なケアタイムを

「＆honey×Disneyプリンセス・ヴィランズ限定デザインヘアオイル」は、2025年9月24日（水）発売。各100mL・1,540円（税込）で全国のドラッグストアやバラエティショップにて購入できます。

お気に入りのキャラクターと香りを選べば、毎日のヘアケアがぐっと楽しく♡ 髪も心も満たされる、とっておきの限定コレクションをぜひ手に取ってみてください。