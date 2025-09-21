ÊÆ¹ñ¤Î¥Ó¥¶¼ê¿ôÎÁ100ÇÜ¤Ë¡Ä³°¹ñ¿Í¸ÛÍÑ¤ÎÊÆ´ë¶È¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯
ÊÆ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡ÖÀìÌç¿¦¥Ó¥¶¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëH¡Ý1B¥Ó¥¶¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò1¿ÍÅö¤¿¤êÇ¯´Ö10Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1479Ëü±ß¡Ë¤Ë100ÇÜ°ú¤¾å¤²³°¹ñ¿Í¤òÂ¿¤¯¸ÛÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ï¼ÒÆâÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤òÄÌ¤¸¼«¼Ò¤ÎH¡Ý1B¥Ó¥¶ÊÝÍ¼Ô¤Ë¡ÖÅöÊ¬ÊÆ¹ñÆâ¤ËÂÚºß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È°ÆÆâ¤·¤¿¡£¸½ºßÊÆ¹ñ³°¤ËÂÚºß¤¹¤ëH¡Ý1B¡¢H¡Ý4¥Ó¥¶ÊÝÍ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢20Æü¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¤ËÌá¤ë¤è¤¦¶¯¤¯´«¹ð¤·¤¿¡£
Åê»ñ¶ä¹ÔJP¥â¥ë¥¬¥ó¤Î°ÜÌ±´ØÏ¢³°ÉôË¡Î§¸ÜÌä¤âH¡Ý1B¥Ó¥¶ÊÝÍ¼Ô¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤òÎ¥¤ì¤ºº£¸å»Ø¿Ë¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÊÆ¹ñ³°¤ËÂÚºßÃæ¤Ê¤é9·î21Æü¸áÁ°0»þ1Ê¬¤Þ¤Ç¤ËÊÆ¹ñ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´«¹ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¤òÈ¯Á÷¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢H¡Ý1B¥Ó¥¶¿½ÀÁ¼ê¿ôÎÁ¤ò½¾Íè¤Î1000¥É¥ë¤«¤é10Ëü¥É¥ë¤ËÂç¤¤¯°ú¤¾å¤²¤ëÆâÍÆ¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£
H¡Ý1B¥Ó¥¶¤Ï²Ê³Ø¡¦µ»½Ñ¡¦¹©³Ø¡¦¿ô³Ø¡ÊSTEM¡ËÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç¿¦¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥¶¤Ç¡¢ÃêÁª¤òÄÌ¤¸Ç¯´ÖÈ¯µë·ï¿ô¤¬8Ëü5000·ï¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜ3Ç¯¤ÎÂÚºß¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢±äÄ¹¤¬²ÄÇ½¤Ç±Ê½»¸¢¤â¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¡£10Ëü¥É¥ë¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤ê1Ç¯Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÚºß´ü´Ö¤ÏËèÇ¯Æ±¤¸¶â³Û¤Î¼ê¿ôÎÁ¤òÊ§¤Ã¤Æ¹¹¿·¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÂçÅýÎÎÎá½ðÌ¾¼°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬°ÜÌ±À¯ºö¤Î³Ë¿´¤À¡£ÊÆ¹ñ¿Í¤ò¸ÛÍÑ¤·¡¢¡ÊÊÆ¹ñ¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼Ô¤¬ºÇ¹â¤Ê¤Î¤«¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÌµÎÁ¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¶¤Ç¤À¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¹ñ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤µ¤»¤ë¶ò¤«¤Ê´·¹Ô¤ò»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂçÅýÎÎ¤ÎÎ©¾ì¤ÏÈó¾ï¤ËÌÀ³Î¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Î¤¿¤á²ÁÃÍ¤¢¤ë¼Ô¤À¤±¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£