「僕らは恋がヘタすぎる」などが全巻無料に！｢シーモアコミックス｣1 周年記念キャンペーンが本日より開催
エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、｢『シーモアコミックス』1周年記念キャンペーン」を実施する。開催期間は、第1弾が9月20日から9月26日23時59分まで。第2弾が9月27日から10月3日23時59分まで。
本キャンペーンは、｢コミックシーモア｣のオリジナル作品を創出する｢シーモアコミックス｣が、「ソルマーレ編集部」から名称を変更して1周年を迎えたことを記念するもの。｢シーモアコミックス｣の人気作品をジャンルごとに全巻無料･大量無料で読めるキャンペーンが行なわれ、さらに対象作品に使用できる 20％オフクーポンも配布する。
全巻無料となるタイトルは、少女･女性ジャンルで「僕らは恋がヘタすぎる」、「結婚できないにはワケがある。」。青年ジャンル「ちん×トレ！」、BL「飢えた獣の手懐け方(フルカラー)」、TL「女たらしなオジサンが本気になったら。」など。各作品が24時間限定で無料となる。
また、9月19日12時から9月25日11時59分の期間中、シーモアポイントや景品が当たるXキャンペーン｢モアコミ感謝デイズ★シーモアコミックス 1 周年記念キャンペーン｣も開催される。
僕らは恋がヘタすぎる
ちん×トレ！
飢えた獣の手懐け方（フルカラー）
女たらしなオジサンが本気になったら。
キャンペーン概要
<キャンペーン期間>
第 1 弾:2025 年 9 月 20 日(土)00:00～9 月 26 日(金)23:59
第 2 弾:2025 年 9 月 27 日(土)00:00～10 月 3 日(金)23:59
※本キャンペーンの内容及び期間については変更する可能性があります｡
<第 1 弾キャンペーンページ>
少女･女性:https://www.cmoa.jp/special/feature/250920_oricomi1stwmn/
青年: https://www.cmoa.jp/special/feature/250920_oricomi1stmn/
BL: https://www.cmoa.jp/special/feature/250920_oricomi1stbl/
TL:https://www.cmoa.jp/special/feature/250920_oricomi1sttl/
<第 2 弾キャンペーンページ>
少女･女性:https://www.cmoa.jp/special/feature/250927_oricomi1stwmn/
青年:https://www.cmoa.jp/special/feature/250927_oricomi1stmn/
BL:https://www.cmoa.jp/special/feature/250927_oricomi1stbl/
TL:https://www.cmoa.jp/special/feature/250927_oricomi1sttl/