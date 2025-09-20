【｢シーモアコミックス｣1 周年記念キャンペーン】 開催期間 第1弾：9月20日～9月26日23時59分 第2弾：9月27日～10月3日23時59分

【拡大画像へ】

エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、｢『シーモアコミックス』1周年記念キャンペーン」を実施する。開催期間は、第1弾が9月20日から9月26日23時59分まで。第2弾が9月27日から10月3日23時59分まで。

本キャンペーンは、｢コミックシーモア｣のオリジナル作品を創出する｢シーモアコミックス｣が、「ソルマーレ編集部」から名称を変更して1周年を迎えたことを記念するもの。｢シーモアコミックス｣の人気作品をジャンルごとに全巻無料･大量無料で読めるキャンペーンが行なわれ、さらに対象作品に使用できる 20％オフクーポンも配布する。

全巻無料となるタイトルは、少女･女性ジャンルで「僕らは恋がヘタすぎる」、「結婚できないにはワケがある。」。青年ジャンル「ちん×トレ！」、BL「飢えた獣の手懐け方(フルカラー)」、TL「女たらしなオジサンが本気になったら。」など。各作品が24時間限定で無料となる。

また、9月19日12時から9月25日11時59分の期間中、シーモアポイントや景品が当たるXキャンペーン｢モアコミ感謝デイズ★シーモアコミックス 1 周年記念キャンペーン｣も開催される。

僕らは恋がヘタすぎる

ちん×トレ！

飢えた獣の手懐け方（フルカラー）

女たらしなオジサンが本気になったら。

キャンペーン概要

<キャンペーン期間>

第 1 弾:2025 年 9 月 20 日(土)00:00～9 月 26 日(金)23:59

第 2 弾:2025 年 9 月 27 日(土)00:00～10 月 3 日(金)23:59

※本キャンペーンの内容及び期間については変更する可能性があります｡

<第 1 弾キャンペーンページ>

少女･女性:https://www.cmoa.jp/special/feature/250920_oricomi1stwmn/

青年: https://www.cmoa.jp/special/feature/250920_oricomi1stmn/

BL: https://www.cmoa.jp/special/feature/250920_oricomi1stbl/

TL:https://www.cmoa.jp/special/feature/250920_oricomi1sttl/

<第 2 弾キャンペーンページ>

少女･女性:https://www.cmoa.jp/special/feature/250927_oricomi1stwmn/

青年:https://www.cmoa.jp/special/feature/250927_oricomi1stmn/

BL:https://www.cmoa.jp/special/feature/250927_oricomi1stbl/

TL:https://www.cmoa.jp/special/feature/250927_oricomi1sttl/