¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡Ö¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¡×»ëÄ°¼Ô¤ÎÉÔËþÂ³½Ð¡Ä¡È¥¯¥º¥¥ã¥é¡É ¥È¡¼¥¯¤â»È¤¤²ó¤·¤ÇÇö¤ì¤ë¿·Á¯Ì£
¡¡9·î17Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®Àô¹§ÂÀÏº¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡ß¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¾®Àô¤À¤¬¡¢¤²¤ó¤Ê¤ê¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À·ÝÇ½¿Í¤¬¡¢Êª¿½¤·¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï2»þ´Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤Ï¡¢Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤ä¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤µ¤ó¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤¤¤Ä¤â¤Î¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤¬¡¢¸åÈ¾¤ÏÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤ÊÅ¸³«¤ò¥¯¥¤¥º¤ÇÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡Ø¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àô¤µ¤ó¤Ï½÷À¿Ø¤Î¥È¡¼¥¯´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ø¥Ù¥¿¥É¥é¥Þ¡ÙÆâ¤ÇÎ®¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤É¤Á¤é¤Î´ë²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¤¢¤²¤¿¾®Àô¤À¤¬¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éX¤Ç¤Ï
¡Ô¾®Àô¹§ÂÀÏººÇ¶á¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤¡ Ææ¤ÊÏª½Ð¤ÎÂ¿¤µ¡Õ
¡ÔËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤Æ¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë¡Õ
¡Ô¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢ºÇ¶á¤ä¤¿¤é¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð¤Þ¤¯¤êÌäÂê¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡2002Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¾®Àô¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö4·î¤«¤é¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¹§ÂÀÏº¡õ¤Á¤µ»Ò ¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢°Ê²¼¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡9·î16Æü¤«¤é¡¢¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¸åÂ³ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤ÈÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤µ¤ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡ØÆüËÜÃµµá¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ²ÐÍË¤ÎÎÉ½ã¹§ÂÀÏº¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡Ë¤â»Ï¤Þ¤ê¡¢10·î7Æü¤Þ¤Ç4½µÏ¢Â³¤Ç¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤¿3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¾®Àô¹§ÂÀÏº¡õ¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Î·ÝÇ½¿Í¥Æ¥¹¥È¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡Ø¾®Àô¹§ÂÀÏº¡õ¥à¥í¥Ä¥è¥· ¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë2¿ÍÎ¹¡Ù¡ÊÆ±·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Î´§ÈÖÁÈ¤âÉÔÄê´ü¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤º¤Ã¤Ñ¤ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¾®Àô¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¥Æ¥ì¥ÓÏª½Ð¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¾®Àô¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡Ø¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½Ñ´Û¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÈà¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤¿ÈÖÁÈ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð±é¥é¥Ã¥·¥å¤¬µ¯¤¤ë°ìÊý¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö47ºÐ¤ÇÆÈ¿È¤Î¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ÇÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î½÷À¿Ø¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æü¤´¤í¤ÎÉÊ¹ÔÊýÀµ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê ¡È¥¯¥º¥¥ã¥é¡É ¤¬SNS¤Ç¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Åö½é¤Ï°Õ³°À¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áý¤¨¤¿¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¡¹¿·Á¯Ì£¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤Ç¤â¡¢½÷À¤È±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¼«Ê¬¤À¤±Àè¤ËÂàÀÊ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÏÃ¤â¤¹¤Ç¤Ë²áµî¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Äï¤ÇÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¡¢¡È¼¡´üÁíÍý¡É ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¹§ÂÀÏº¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£