¥È¥è¥¿¤Ë¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡É¡×¤¢¤Ã¤¿¡ª »Ë¾å½é¤Î3Îó¥·¡¼¥È¡ß¿·¼ÖÅö»þ¡Ö150Ëü±ßÂæ¡×ÀßÄê¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¥â¥Ç¥ë¡×¡ª »Â¿·¡Ö¥ê¥à¥¸¥ó¥·¡¼¥È¡×¤âºÎÍÑ¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥·¥ª¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«
¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¤Ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¢¤Ã¤¿¡ª ¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡¡1966Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°Ê¸å¤Ï»þÂå¤ËÂ¨¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÉÀ¸¼Ö¼ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥«¥í¡¼¥é¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î¼Ö¼ï¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï3Îó¥·¡¼¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬1997Ç¯1·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¹¥Ñ¥·¥ª¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê40Ëç¡Ë
¡¡¥«¥í¡¼¥é¤Î¸½¹Ô·¿¤Ï12ÂåÌÜ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï´ðËÜ·Á¤È¤Ê¤ë¥»¥À¥ó¡Ö¥«¥í¡¼¥é¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Î¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¡¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢½é¤Î¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖGR¥«¥í¡¼¥é¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢ÎòÂå¥«¥í¡¼¥é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¥í¡¼¥é¥¹¥Ñ¥·¥ª¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥Ñ¥·¥ª¡Ë¤¬Í£°ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1995Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿8ÂåÌÜ¥«¥í¡¼¥é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥¹¥Ñ¥·¥ª¤Ï¡¢¥Ò¥ó¥¸¥É¥¢¤òÈ÷¤¨¤¿5¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥»¥À¥ó¤È¶¦ÄÌ¤Ç¡¢Á´Ä¹¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥é¥ó¥¯ÉôÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥À¥ó¤è¤ê¤â100mmÃ»¤¤4185mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï2-2-2¤Î6¿Í¾è¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥«¥ó¥É¥·¡¼¥È¤Ï±¿Å¾ÀÊÂ¦¤Ë´ó¤»¤¿·Á¾õ¤Ç3ÎóÌÜ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢3Îó¥·¡¼¥È»ÅÍÍ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö2-0-2¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë2Îó¥·¡¼¥È»ÅÍÍ¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤òÇÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¸åÀÊ¤ÎÂ¸µ¤¬¹¤¤¥ê¥à¥¸¥óÅª¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥í¡¼¥é¥»¥À¥ó¤Ï1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ä1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥·¥ª¤Ï¾è¼ÖÄê°÷¤¬Áý¤¨¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤âÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç1.6¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¤ß¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥«¥í¡¼¥é¥»¥À¥ó¤Ë¤¢¤Ã¤¿MT¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¼Ö4Â®AT¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÅÐ¾ì¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¸å¤Î1997Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿4WD¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ï¡Ö2-3¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÈÌÅª¤Ê2Îó¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÄÉ²Ã¡£¤³¤Î2-3¤Ç¤Ï¡¢¹¤¤²Ù¼¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥óÅª¤Ë»È¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥«¥í¡¼¥é¥¹¥Ñ¥·¥ª¤Ï2001Ç¯5·î¤Ë2ÂåÌÜ¤Ø¤È¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï½éÂå¤ÈÆ±¤¸¥Ò¥ó¥¸¥É¥¢¤Î5¥É¥¢¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¤Î¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿9ÂåÌÜ¥«¥í¡¼¥é¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2ÂåÌÜ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÇÑ»ß¤·¡¢3Îó7¿Í¾è¤ê»ÅÍÍ¤ËÅý°ì¡£3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼ÍÑ¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤Ç¤â3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ï³ÊÇ¼¤·¤Æ²Ù¼¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¿·À¤Âå¤Î4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤È1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î2¼ïÎà¤òÀßÄê¡Ê4WD¤Ï1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¤ß¡Ë¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï½éÂå¤Ë°ú¤Â³¤4Â®AT¤Î¤ß¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤ÀÅö»þ¥«¥í¡¼¥é¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡Ö¥«¥í¡¼¥éÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¼Ö¤È¤·¤Æ2003Ç¯9·î¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡²Á³Ê¤â¥«¥í¡¼¥é¥¹¥Ñ¥·¥ª¤¬150Ëü±ßÂæ¤«¤é200Ëü±ßÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥·¥¨¥ó¥¿¤Ï20Ëü±ß¤Û¤ÉÄãÎ÷¤Ê²Á³Ê¤ÇÅ¸³«¡£
¡¡ÊØÍø¤Ê¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ò¥ó¥¸¥É¥¢¤Î¥¹¥Ñ¥·¥ª¤Î¼ûÍ×¤Ï½ù¡¹¤Ë½Ì¾®¡£2007Ç¯6·î¤´¤í¤Ë¤ÏÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë¶É¡¢¥«¥í¡¼¥é¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤¹¤ë3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¼Ö¤Ï2À¤Âå¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤â¥«¥í¡¼¥é¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£