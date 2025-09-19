【村上 茂久】大量閉店のヴィレッジヴァンガード「倒産リスク」…赤字続きで返済期限が迫る30億円超の借金を返せるのか？

「遊べる本屋」として一世を風靡したヴィレッジヴァンガードが厳しい経営状況に置かれている。

店舗を運営する株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション株式会社(以下、ヴィレッジヴァンガード)は、2025年5月期に42億円の最終赤字を計上し、全店舗の約3割にあたる81店舗の閉店を検討する事態となった。

かつて同社は小売業界屈指の成功企業だった。

10年以上連続増収増益を続け、最盛期には売上高476億円を達成。店舗数は528店舗まで拡大した。雑然とした店内で本と雑貨が混在する独特の空間は、2000年代〜2010年代の若者に「宝探し感覚」の買い物体験を提供し、サブカル文化の聖地として愛されていた。

しかし現在は2期連続赤字に陥り、キャッシュも2022年の50億円から2025年には23億円まで激減。店舗数も大きく減った。

ここまで、激減した店舗数の推移に加え、業績悪化の背景を詳しく解説してきた。

【前編記事】

『528店舗→293店舗に大激減…大量閉店のヴィレッジヴァンガード「利益率が100円ショップ以下」だった』

【中編記事】

『大量閉店のヴィレッジヴァンガードが苦しむ「異様な在庫の山」…かつての強みが仇になっていた』

では同社の倒産リスクはいかに--。

『決算分析の地図 財務3表だけではつかめないビジネスモデルを視る技術』の著作もある株式会社ファインディールズ代表取締役の村上茂久氏が、財務面からヴィレッジヴァンガードの現状を徹底分析する。

キャッシュがなくなると倒産する

企業が倒産をするのはキャッシュがなくなった時です。そのため、企業の安全性を確認するには、キャッシュフロー計算書(以下、C/S)を見る必要があります。

図表12はヴィレッジヴァンガードのC/Sをグラフで表現したものです。

※外部配信先では図表がすべて表示されない場合があります。その際は「マネー現代」内でお読みください。

2025年5月期のC/S上のキャッシュの残高は20.8億円です。ヴィレッジヴァンガードの25年5月期の売上高が249億円のことを踏まえると、売上の1ヶ月分のキャッシュしかないことになり、それほど余裕はないことがわかります。

それにしても気になるのが、3年前の2022年5月期には50.7億円ものキャッシュがあったのが、わずか3年で30億円も減ってしまったことです。

キャッシュは枯渇している

この内訳を計算すると、3年間で営業CFは累計5億円のマイナス、投資CFは累計8.4億円のマイナス、そして財務CFは累計16.5億円のマイナスとなっています。

2期連続営業赤字ということもあり、減価償却費を加味しても3年間で累計マイナス5億円の営業CFというのは致し方ないところです。さらに有形固定資産等の取得で投資CFがマイナスになる点も納得はいきます。

気になるのは財務CFが3年間でマイナス16.5億円にもなっていることです。業績が悪化する中でも債務の弁済を続けていることで、ヴィレッジヴァンガードのキャッシュは枯渇していることがわかります。

この謎を解くためにももう少し財務CFを詳しく見る必要があります。

財務CFを詳細に見ると、毎年借り入れと返済を行っていることがわかります（図表13）。

これを過去3年間でグラフ化すると図表14のとおりです。つまり、2025年5月期では、22.9億円を借り入れて25.5億円を返済したことで、結果的に2.6億円の返済をしたことになります。

なぜこのように借入と返済を繰り返しているのでしょうか。このような状況はリファイナンス、つまりローンの借り換えをすることで発生します。

例えば、2025年5月末において、ヴィレッジヴァンガードは流動負債として、短期借入金3.7億円、１年内償還予定の社債6200万円、そして１年内返済予定の長期買入金27.5億円を抱えています。

つまり、１年以内に30億円以上返済する必要があるのです。

これはあくまで流動負債なので、これとは別に固定負債には、社債と長期借入金で合計63億円以上もの有利子負債を抱えています（図表15）。

先ほど見たように、25年５月期のC/S上のキャッシュは20.8億円です。となると、１年以内に30億円以上の有利子負債を返済できるのでしょうか。

普通に考えるとかなり難しい状況だと思われます。

このままだと有利子負債30億円以上の満期が到来して、返済ができなくなります。理屈の上では、その時点で資金が枯渇（資金ショート）します。つまり、倒産してしまうのです。

実はこの状態はすでに24年５月期でも同じでした。24年5月期時点で流動負債での有利子負債は30億円を超えていました。一方で、C/S上のキャッシュは23億円ほどです。

ではどうやってこの状況をヴィレッジヴァンガードは乗り越えたのでしょうか。

これは金融機関によるリファイナンスで対応をしたのです。金融機関は図表14にあるように24年5月期において、22.9億円を貸し付けて、そして25.5億円を返済してもらいました。結果として金融機関はネットで2.6億円を回収したことになります。

このように多くの場合、企業は有利子負債を抱えている状態で借入金の満期が到来してもそれに見合うキャッシュを持っていないことが少なくありません。

そこで、金融機関が「リファイナンス」という形で、融資をします。企業はリファイナンスを通じて新たに借り入れた資金を使って、これまでの借入金を返済するのです。

ただ、ヴィレッジヴァンガードの場合、調達した金額よりも返済した金額の方がこの3年では多いため、財務CFがマイナスとなっているのです。

このリファイナンス時において、金融機関は難しい判断を迫られます。

銀行はギリギリを見極めている

というのも、企業が危ない状況になったら金融機関は早く回収をしたいからです。ですが、ローンを回収し過ぎると、企業の資金繰りが一層苦しくなって、経営がさらに悪化する可能性があります。

とはいえ、資金を回収しなかった際、その後融資先企業の経営がさらに悪化すると、回収できたはずの資金さえも回収できなくなるというリスクもあります。

そのため、ギリギリを見極めながらリファイナンスの融資と借り入れの回収を金融機関は実施しているのです。

今回のヴィレッジヴァンガードのケースで見てみましょう。

金融機関からしたら、ヴィレッジヴァンガードは２期連続赤字でキャッシュも減っているものの、100億円以上の商品を有しています。最悪の場合は、これら商品を安く売ってもらってでも金融機関は回収に走るでしょう。

そのため、ヴィレッジヴァンガードは民事再生法や会社更生法といった法的な倒産手続きにすぐに入らなければならないほど財務は悪化していないとも考えられます。

倒産しない「カラクリ」

ヴィレッジヴァンガードの25年5月期の有価証券報告書の「3 事業等のリスク」の13番目には「継続企業の前提に関する重要事項」と題して、以下のことが書かれています。

====

当社グループは、前連結会計年度と当連結会計年度において営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上いたしました。これにより、金融機関と締結した金銭消費貸借契約における財務制限条項に抵触しており、当該財務制限条項が適用された場合、資金繰りに影響が生じ、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が存在しております

出所：ヴィレッジヴァンガードの2025年5月期の有価証券報告書

====

ここで財務制限条項とは、企業が金融機関から融資を受ける際に、融資契約に盛り込まれる「一定の財務上経営上の条件」のことを言います。

これは、金融機関の融資先の企業の経営が悪化したときに、金融機関の貸倒リスクを抑えるための仕組みで、融資の安全弁のような役割を果たします。

ヴィレッジヴァンガードの場合は、財務制限条項として例えば、以下が書かれています（出所:2025年5月期 ヴィレッジヴァンガードの有価証券報告書より一部抜粋するとともに、文言を調整したもの）。

・連結損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して経常損失を計上しないこと

・各年度の決算期の連結貸借対照表における純資産の部の金額が、当該決算期の直前の決算期に係る連結貸借対照表における純資産の部の金額の75％の金額以上であること

しかしながら、すでにヴィレッジヴァンガードは2期連続赤字となり、財務制限条項の条件を満たしていない状況です。

財務制限条項を満たさなかった場合、基本的には借り入れている金額を一括で返済する必要があります。つまり、25年5月期において、本来ならばヴィレッジヴァンガードは、財務制限条項に違反したことで、借入金を返済する必要があったのです。

ですが、実際にはヴィレッジヴァンガードは融資を返せるほどのキャッシュはありません。そのため、財務制限条項のトリガーを引かれると、ヴィレッジヴァンガードは債務不履行となり、倒産の道に進んでしまうことになります。

ではどうやってこれを乗り切ったのでしょうか。

2つのポイント

先ほどの「継続企業の前提に関する重要事項」の続きには次のことが書かれています。

====

しかしながら、事業面においては、当社グループにおける収益力向上のための施策を実施することにより収益を確保していくとともに、人員配置等の見直しや業務効率化等による本社コスト削減に注力し、早期に経常利益を計上し、当該重要事象等が解消されるよう取組んでまいります。

また、財務制限条項に抵触しましたが、主要な借入であるシンジケートローンの借入先金融機関から期限の利益喪失に係る権利行使をしない旨の同意を得ており、当面の資金状況は安定的に推移する見通しであります。

以上の事から、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。

出所：ヴィレッジヴァンガードの2025年5月期の有価証券報告書

====

ここでのポイントは二つです。

一つは、経営改善に向けた行動をとること。もう一つは財務制限上条項に抵触したものの、金融機関からは期限の利益喪失にかかる権利は行使しない同意を得ているということです。

ここで「期限の利益」とは、全額返済をしなくても良いことを意味します。例えば、5000万円の住宅ローンを借りたとしても毎月の元本と利息をきっちり払ってさえすればいきなり5000万円の返済を求められません。これが「期限の利益」がある状態です。

一方で、「期限の利益が喪失する」という状態は、全額返済をしなければならないという状態です。

現在ヴィレッジヴァンガードは借入先金融機関から期限の利益喪失に係る権利行使をしない旨の同意を得ている状態です。すなわち、今の短期的な借入金はすぐに全額返さなくてもいい状態です。

さらにその後に「当面の資金状況は安定的に推移する見通しであります。」と書かれていることから、来年にすぐに資金繰りが苦しくなるということではないでしょう。

黒字化のシナリオ

とはいえ、金融機関としても期限の利益の喪失の権利を行使しないならば、それなりの経営改善計画を求めてくるはずです。それが、決算短信に書かれている2026年5月期の業績予想に表れています。

ここには、売上高前期比3.8%増の259億円、営業利益は10.48億円という数字が記載されています。

では、ヴィレッジヴァンガードは2期連続で9億円以上の営業赤字の状況からどうやって26年9月期には10億円以上の営業黒字を達成するのでしょうか。

図表17は、ヴィレッジヴァンガードの2026年5月期の計画です。

売上高は25年5月期の249億円に対して、前年比103.8%の259億円、営業利益は25年5月期の9.3億円の赤字から一転、19.8億円もの増益を見込み、10.4億円の黒字を計画しています。

来期の計画と25年5月期の計画をよりわかりやすく比較するためにP/Lを単純化して比較してみます（図表18）。

この図表からわかるように利益率の改善で最も貢献するのが原価率です。25年5月期に62.5%だった原価率は、26年5月期には56.8%と、5.7%も下がる見込みです。

では、実際にここまで原価率は下げられるのでしょうか。過去のヴィレッジヴァンガードの原価率の推移を見てみましょう(図表19)。

この図表からわかるように、近年では原価率が上がっています。この原価率を57%前後まで下げることがヴィレッジヴァンガードの黒字化に最も貢献することになります。

ただし、小売において原価率を改善するのは簡単ではありません。どうすれば原価率をこのように改善できるのでしょうか。

ここでは二つ考えられます。

「ワクワク」は蘇るのか

一つ目は25年5月期において特別損失として計上した棚卸資産評価損24.7億円です。これは、在庫の商品の価値がないものとして損切りをしたものです。つまり、売れる見込みがない商品を損失として計上したのです。このような在庫の整理を通じて、原価率が改善することは期待できます。

二つ目は、26年5月期における売上構成の変化予定です。以下は、25年5月期の決算説明資料に記載されているおけるヴィレッジヴァンガードの事業別売上構成費（連結直営売上）です。

ここで25年5月期と26年5月期の売上の構成を比較すると、オンライン事業について、25年5月期は9.3 億円だったのが、26年5月期では18億円と2倍近くを想定しています。また、POPUP事業も25年5月期の12.2億円から25年5月期は18億円と1.5倍近くが想定されています。他方、店舗事業は246億円から238億円と3%減少の想定です。

つまり、店舗事業については店舗の撤退も含めて縮小の想定であり、かわりにPOPUP事業とオンライン事業で売上高を伸ばすという想定なのです。

そして、こういった事業別の売上構成の変化を通じて、原価率を下げることで利益を確保しようというのが26年5月期におけるヴィレッジヴァンガードの戦略であることがここから読み取れます。

今回は「遊べる本屋」をコンセプトに、平成の時代には全国で500店舗以上を展開したヴィレッジヴァンガードの苦境と、その行方を見てきました。

平成の若者は“棚を巡る時間そのもの”を楽しみましたが、令和の若者はSNSで流れてきた商品を瞬時に手に入れることを優先します。--『時間を楽しむ』文化から『タイパを追求する』文化への転換。その断絶が、数字の上にも刻まれています。

偶然の出会いを楽しませてくれたヴィレッジヴァンガードは、この時代にどんな答えを出すのか。「宝探しのワクワク」を新しい形で蘇らせられるのか。

次の一手に、引き続き注目が集まります。

--

【はじめから読む】〈528店舗→293店舗に大激減…大量閉店のヴィレッジヴァンガード「利益率が100円ショップ以下」だった〉もあわせてお読みください。

【はじめから読む】528店舗もあったのに今では…大量閉店のヴィレッジヴァンガード、利益率が100円ショップ以下だった