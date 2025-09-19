ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë´¿À¼¤ÎÎ¢¤Ç¡Ä¡Ö¤Þ¤¿¤«¡×¡¡Â³¤¯¡È12¡É¤Ë¤¿¤áÂ©¤Èº®Íð¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¾ï¡×
8·î7Æü¤Î39¹æ°Ê¹ß¤Ï12ËÜÏ¢Â³¤Ç¥½¥í
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼0 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢8²ó¤Ë2»î¹çÏ¢È¯¤Î51¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë2ËÜº¹¤ËÇ÷¤ë¹ë²÷ÃÆ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¡ÈÄÁ¸½¾Ý¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ïº¤ÏÇ¡£¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¾ï¤¸¤ã¤Í¡¼¤«¡×¡Ö¤Þ¤¿¤«¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LA¤ÎÌë¶õ¤Ë¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²óÌµ»à¡¢¥Ø¥¹¥¹¡¦¥ë¥µ¥ë¥É¤Î6µåÌÜ¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î³Î¿®ÃÆ¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ107.8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó173.4¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥408¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó124.3¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ32ÅÙ¤ÎÂÇµå¤ËËÜµòÃÏ¤ÏÂçÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ÎÆü¤âËÜÎÝÂÇ¤Ï¡Ö¥½¥í¡×¤À¤Ã¤¿¡£8·î6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë39¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Ä¾¶á12ËÜ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁö¼Ô¤Ê¤·¡£º£µ¨¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï2¥é¥ó¤¬12ËÜ¡¢3¥é¥ó¤¬2ËÜ¤ÇÁö¼Ô¤¢¤ê¤Ç¤Ï·×14ËÜ¡¢¡È¥½¥íÎ¨¡É¤Ï72¡ó¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥½¥íÂ³¤¤Ë¡Ö¤³¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Û¾ï¤ä¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¢¡¼¤Þ¤¿¥½¥í¤À¡×¡Ö12ËÜÏ¢Â³¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ã¤Æ¤Î¤âµÏ¿¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¥Ç¡¼¥¿¡×¡Ö¥½¥í¥¿¥Ë¥µ¥ó¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼½Ð¤Æ¤¿¤é»Íµå¤Ê¤ë¤«¤é¤Ê¡×¡Ö1ÈÖ¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂÇ½ç¤Î±Æ¶Á¤äÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£ÂçÃ«¤Ïº£µ¨¡¢ÎÝ¾å¤ËÁö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï½ÐÎÝÎ¨.445¡¢»ÍµåÎ¨21.1¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î·Ù²üÅÙ¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë