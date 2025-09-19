アニメ「3年Z組銀八先生」が、テレ東系列ほかにて10月6日24時より放送開始となる。最速配信は各種配信サービスにて10月6日24時30分より実施される。

本作は累計7,300万部を誇るマンガ「銀魂」のスピンオフ小説が原作。舞台を江⼾から学園に移し、学園ドタバタコメディが繰り広げられる。

3年Z組担任教師となった坂田銀八（cv.杉田智和さん）をはじめとして、お馴染みのキャラクターたちが登場する。

またOPテーマはぼっちぼろまる「桜風」、EDテーマはLONGMAN「Underclass HERO」に決定している。

「3年Z組銀八先生」詳細

・放送開始日：10月6日より毎週月曜24時～

・放送局：テレ東系列ほか

・最速配信：各種配信サービスにて10月6日より毎週月曜24時30分～

【『3年Z組銀八先生』本PV】【「3年Z組銀八先生」あらすじ】

だらしなく着た白衣、銀髪の天然パーマに死んだ魚のような目がトレードマークの高校教師・坂田銀八。

彼が担任する「銀魂高校 3年Z組」は、ドルオタ、ゲロイン、ストーカー、マヨラー、ドＳ、ヤンキー（以下略）なぜかクセが強めな生徒ばかりが集められ、毎日がトラブル三昧！

滅茶苦茶なことばかりの日々に銀八は頭を抱えて――なんてことはなく、とぼけた顔で問題を解決したりしなかったり。

そして個性豊かな生徒たちは、さまざまな経験を通してやがて一つになって――なんてことはやっぱりなく、みんな好き勝手に暴れ回る！

おいィィィ！3Z、自由すぎるんですけどォォォォ！？

いつもやる気がなさそうで何を考えているのかわからないけれど、肝心な時にはビシッと決める。

そんな型破りな教師と、3Zの生徒たちによる笑いあり、涙あり、なんでもありなスクールライフ・コメディ！

陽キャも陰キャも関係ない、銀魂流の青春がここにある！！

(C)空知英秋･大崎知仁／集英社･「3年Z組銀八先生」製作委員会