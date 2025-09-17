この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ナナジャパ」の動画『狩勝峠SP【人骨路線の旧狩勝トンネル】枕木の数の死体で築かれた根室本線の人柱伝説』の内容を要約する。根室本線の旧狩勝峠（かりかちとうげ）一帯に伝わる「人柱伝説」と、周辺の鉄道遺構をナナジャパ氏とスタッフが探索した様子を紹介する。



動画冒頭、ナナジャパ氏らは標高640mの狩勝峠展望台からの景色を「もう、めちゃくちゃ絶景です」「なんか、北海道って感じですね」と表現する。一方で、この自然の背後に重い歴史があるとして、旧狩勝トンネル（旧狩勝隧道）や新内トンネル（新内隧道）などの旧トンネルには「人柱があるとか」「多数の人骨が出てくるらしく、『人骨路線』とも呼ばれている」と語る。



明治期の鉄道建設については、硬い岩盤と湧水に阻まれ、「手作業で1日に30〜90cmしか掘削できなかった」難工事だったと紹介する。工事の進捗を急ぐ過程で「人柱を立てる」という迷信が語られ、本州から集められた若者が、いわゆるタコ部屋（劣悪な環境で労働者を拘束して働かせる仕組み）で働かされたという話に触れる。また「枕木の数ほど犠牲者が出た」という言い伝えを取り上げ、逃亡を図った者への暴行や毒殺の話、遺体が周辺に埋められたり人柱にされたりしたとされる伝承を紹介する。



探索で訪れた旧狩勝トンネルでは、暗い坑内について「重い雰囲気が伝わってきますね」「本当に過去だった感じが伝わるトンネル」と述べ、荒々しく削られた岩盤を見て「荒々しくて、やっとこ削っていくみたいな」と当時の手作業を想像する。



平野川信号場では、夜間に貨物列車の運転士が「赤い服の人が立っていた」として急停車したという目撃談を紹介。動画では、約2年前に「線路沿いを1m掘ったら出てきた」とされる遺体が「人骨」であった可能性にも言及する。常豊信号場については、逃走した囚人の「助けてください」「お願いします」という声が聞こえるという話があるとし、こうした心霊的な体験談は鉄道関係者の間でも語られていると述べる。



ナナジャパ氏は「根室本線には、人柱や幽霊といった話がたくさんある」とまとめ、今回の動画では紹介しきれなかったが、路線沿いの各所で人骨が埋められているという話が残っていると語る。美しい景観の陰に口承として伝わる歴史があることを踏まえ、忘れてはならないと結んだ。

