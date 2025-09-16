9月15日、俳優の松田翔太がInstagramを更新。妻でモデルの秋元梢との2ショットを公開した。

10日に誕生日を迎えた松田は、《先日40歳になれました》と報告。《4歳のときから、ずっと憧れていた40歳。ウィスキーとジャズでお祝いしました。本当にありがとうございます》と感慨深げにつづった。

アップされた写真では、傘を指した松田の後ろから、ひょっこりと顔を出す秋元の姿が。サングラスをかけ、お茶目な表情でこちらをのぞいている様子からは、ラブラブな夫婦の様子がうかがえる。この投稿に、Xでは驚きと喜びの声が集まっている。

《松田翔太さんと梢ちゃん、ほまにかわいい最高》

《松田翔太が！梢ちゃんとのツーショット投稿してる!!!!!!》

《秋元梢さんも松田翔太さんも大好きなので夫婦の写真本当にありがたい》

2人は、2018年4月に結婚を発表。大物俳優の故・松田優作さんの息子である松田翔太と、元横綱・千代の富士、九重親方として知られた故・秋元貢さんの娘である秋元梢という、2世同士の組み合わせは話題を呼んだ。

結婚後は、雑誌『VOGUE JAPAN』表紙を飾るなど、夫婦で共演する機会もあったが、ほどなくして不穏な雰囲気が漂い始めた。

「2022年5月に、2人が別居していると『女性セブン』が報じたんです。秋元さんが、松田さんの亭主関白ぶりに嫌気がさし、距離をおいて生活するようになったと伝えられました。実際、結婚後、2人が互いのエピソードを話す機会は少なく、松田さんのInstagramに秋元さんが登場したのは、2020年が最後でした。

しかし、2023年10月には、ファッションブランド主催のパーティに、夫婦仲むつまじい様子で参加していたと『週刊女性PRIME』が報じています。今回、夫婦のツーショットを公開したことからも、“危機”は乗り越えたのではないでしょうか」（芸能記者）

松田は、2024年11月、父・優作さんの命日をめぐる投稿で、《丸くなったとは言われると、恥ずかしいのだけれど、受け入れられるようになった自分を褒めてあげたいと思う》とつづっており、年齢を重ねるごとに、内面が変化していることを明かしていた。秋元との珍しいツーショットも、そのあらわれだろうか。